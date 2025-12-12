IND U19 vs UAE U19: 'शाप...शाप', UAE विकेटकीपर ने दिया यह शाप, फिर रॉकेट बना गया वैभव सूर्यवंशी का बल्ला

Vaibhav Suryavanshi vs UAE Wicket keeper: भारत के वैभव सूर्यवंशी मौजूदा समय में क्रिकेट के वंडर बॉय हैं और मैच-दर-मैच वो इस बात को साबित करते जा रहे हैं कि क्रिकेट के अगले 20 से 25 साल उसी के हैं. सूर्यवंशी की एक पारी दर्शक भूलते नहीं कि वे दूसरी खेल देते हैं. दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम के लिए बेहतरीन शतक लगाते हुए वैभव ने टीम का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. भारत के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ वैभव सूर्यवंशी आए.

म्हात्रे 11 गेंद पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी यूएई के गेंदबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरे थे. सूर्यवंशी ने तीसरे विकेट के रूप में आउट होने से पहले 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 171 रन की यादगार पारी खेली.

'शाप...शाप' UAE विकेटकीपर ने वैभव सूर्यवंशी को उकसाया

इस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब यूएई के खिलाड़ी उनका ध्यान भटकाना चाह रहे थें, वैभव ने इस दौरान खुद को शांत रखने की कोशिश भी की लेकिन जब वो 90 रन बनाकर खेल रहे थें तो उनके विकेटकीपर ने स्टंप के पीछे से उन्हें लगातार स्लेजिंग की इसके बाद क्या था सूर्यवंशी ने पहले खुद को शांत रखने की कोशिश की लेकिन पारी के 32वें ओवर में जब बाएं हाथ के स्पिनर उदीश सूरी गेंदबाजी कर रहे थे तो पीछे खड़े विकेटकीपर सालेह अमीन पीछे से शोर मचा रहे थे, कम ऑन बॉयज, '90 की टेंशन, 90 का शाप'

वैभव ने इस पारी के दौरान उन्होंने फील्ड के हर क्षेत्र में गेंद पहुंचाया. अपनी पारी के दौरान वैभव ने आरोन जॉर्ज (69 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की. विहान मल्होत्रा ने भी 55 गेंद पर 69 रन बनाए. वेदांत त्रिवेदी ने 38, अभिज्ञान कुंडू ने 32, और कनिष्क चौहान ने 28 रन की पारी खेली. भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए.



(IANS इनपुट के साथ)