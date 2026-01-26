IND vs NZ: टीम इंडिया की नजर अब पाकिस्तान के सफाए पर, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ रचा इतिहास

Team India Consecutive Series Win, IND vs NZ 3rd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (T20I) में एक नया अध्याय लिखा है. टीम इंडिया ने लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने के मामले में पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए अपनी बादशाहत की नींव रख दी है. भारत ने यह ऐतिहासिक कीर्तिमान न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 5 टी20I मैचों की सीरीज में हासिल किया. शुरुआती तीन मैच जीतकर, भारत ने न केवल सीरीज पर अजेय बढ़त बनाई है, बल्कि अपनी लगातार 11वीं टी20I सीरीज जीत भी दर्ज की.

इससे पहले, पाकिस्तान के नाम साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड था, जिसकी भारत ने अब बराबरी कर ली है. अब, अगली सीरीज जीत के साथ ही, भारत टी20I में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली फुल-मेंबर टीम बन जाएगा और पाकिस्तान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच का रोमांच

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव तीसरे टी20I मैच में रखी गई, जहां भारतीय टीम ने अविश्वसनीय आक्रामक खेल दिखाया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत के सामने 154 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था. जवाब में, भारतीय बल्लेबाज़ों ने मैदान पर आग लगा दी. ईशान किशन ने आक्रामक शुरुआत दी, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपने चिर-परिचित अंदाज़ में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया और अपना अंदाज जारी रखा. इस धमाकेदार बल्लेबाज़ी के दम पर, भारत ने महज 10 ओवर में ही 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली.

विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा

यह जीत सिर्फ एक मैच या सीरीज की नहीं है, बल्कि यह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत के बढ़ते दबदबे का संकेत है. लगातार 11 सीरीज जीतना टीम की सोच और जीत की भूख को दिखाता है. इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन के साथ, टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि वह वर्तमान में टी20 क्रिकेट की एक शानदार टीम है.