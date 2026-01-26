बॉर्डर 2 की संडे को 50 करोड़ पार कमाई, तीन दिनों में हाउसफुल शोज, सनी देओल ने भी फैंस को दिया सरप्राइज

बॉलीवुड की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले दिन धुरंधर की ओपनिंग को पछाड़ा था. वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने अच्छी कमाई हासिल की. लेकिन तीसरे दिन फिल्म ने पहले दिन और दूसरे दिन के मुकाबले संडे को डबल कलेक्शन हासिल किया है, जिसके चलते भारत में बॉर्डर 2 का कलेक्शन 100 करोड़ और दुनियाभर में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. वहीं फिल्म के शोज सिनेमाघरों में हाउसफुल जा रहे हैं, जिसके चलते सनी देओल और बॉर्डर 2 की टीम भी दर्शकों को सरप्राइज देने पहुंच रहे हैं.

फिल्म देखने वाले फैंस को सिनेमाघरों में देखने पहुंचे सनी देओल

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो मुंबई के फेमस गेयटी गैलेक्सी के हैं. वीडियो में थियेटर में दर्शकों की भीड़ हैं. वहीं सनी देओल उन्हें सरप्राइज देने के लिए अहान शेट्टी के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोग जहां फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है.

बॉर्डर 2 का तीन दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन बसंत पंचमी के मौके पर 30 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया था. जबकि दूसरे दिन शनिवार को कलेक्शन 36.5 करोड़ पहुंचा. वहीं तीसरे दिन यानी संडे को 54.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है, जिसके बाद भारत में बॉर्डर 2 का कलेक्शन 121 करोड़ हो गया है. वहीं इंडिया ग्रॉस 142.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई 158.5 करोड़ हुई है.