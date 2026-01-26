विज्ञापन
IND vs NZ, 3rd T20I: अभिषेक शर्मा का विस्फोटक स्ट्राइक रेट, T20I में बनाया WORLD RECORD, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

Abhishek Sharma World record:अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने कमाल किया. दोनों ने मिलकर भारत को केवल 10 ओवर में ही जीत दिला दी

Read Time: 2 mins
  • भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 8 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली
  • जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता
  • अभिषेक ने 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टी-20 इंटरनेशनल में उच्च स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड बनाया
IND vs NZ, 3rd T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज पर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली, भारत की जीत में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. वहीं, दूसरी ओर बल्लेबाजी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने कमाल किया. दोनों ने मिलकर भारत को केवल 10 ओवर में ही जीत दिला दी. अभिषेक ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली और 20 गेंद पर 68 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने 7 चौके औऱ 5 छक्के लगाए. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंद पर 57 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें तीन छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड
अभिषेक ने 20 गेंद पर 68 रन बनाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा तो वहीं, अब टी-20 इंटरनेशनल में अभिषेक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ओवरऑर करियर में अभिषेक का स्ट्राइक रेट 35 पारियों में कुल 195.22 का है जो किसी भी दूसरे बल्लेबाज से कहीं ज्यादा है. इस मामले में दूसरे नंबरपर साहिल चौहान हैं जिनके टी-20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 184.23 का है. यानी अभिषेक T20I में  190 से ज्यादा का  करियर स्ट्राइक रेट रखने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. 

टूटा डेविड वॉर्नर का 8 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

इसके अलावा अभिषेक शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर अभिषेक ने डेविड वॉर्नर का 8 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज़ T20I फिफ्टी

  • अभिषेक शर्मा (भारत) – 14 गेंद | 2026
  • डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 20 गेंद | 2018
  • इफ्तिखार अहमद (पाकिस्तान) – 20 गेंद | 2023
  • ईशान किशन (भारत) – 21 गेंद | 2026
  • कैमरन व्हाइट (ऑस्ट्रेलिया) – 21 गेंद | 2010
  • इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड) – 21 गेंद | 2019
  • मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) – 21 गेंद | 2025
Abhishek Sharma, India Vs New Zealand 2026, Cricket
