IND vs NZ 3rd T20I: इन 5 बड़ी वजहों से भारत ने सीरीज पर किया कब्जा, कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की रणनीति ने किया कमाल

Five Biggest Reason of Team India Series Win vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मुकाबले में 154 रनों के लक्ष्य को महज 10 ओवर में हासिल कर टीम इंडिया ने अपनी ताकत का अहसास कराया. अब टीम का लक्ष्य बाकी बचे दो मैचों को जीतकर क्लीन स्वीप करना है. इस शानदार प्रदर्शन और सीरीज में दबदबे के पीछे ये 5 बड़ी वजह क्या रही है चलिए जानते हैं.

ये हैं वो 5 बड़ी वजह

1. अभिषेक शर्मा का 'तूफान'

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में आक्रामक बल्लेबाजी का नया अंदाज दिखाया है. उन्होंने कीवी गेंदबाजों को लगातार निशाना बनाया और तीन मैचों में अभिषेक ने 12 चौके और 13 छक्कों की मदद से कुल 152 रन बनाए हैं. उनकी विस्फोटक शुरुआत ने हर मैच में भारत की जीत की नींव रखी. गुवाहाटी में उनका 14 गेंदों का अर्धशतक इस आक्रामकता का सबूत है.

2. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और फॉर्म वापसी

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्ले और कप्तानी दोनों से मोर्चा संभाला है. 'मिस्टर 360 डिग्री' के नाम से मशहूर सूर्या ने तीन मैचों में 19 चौके और 8 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 171 रन बनाए हैं. उन्होंने जरूरत पड़ने पर सबसे अहम भूमिका निभाई और अभिषेक के साथ मिलकर मैच फिनिश किए. उनकी रणनीतिक कप्तानी भी टीम के लिए कारगर साबित हुई और टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनका फॉर्म में वापस आना बड़ा शुभ संकेत है.

3. ईशान किशन की अहम भूमिका

लंबे समय बाद यीम में वापसी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टॉप ऑर्डर में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बटोरे, जिससे टीम को मजबूत स्थिति में आने में मदद मिली. तीसरे टी20 में भी सैमसन के शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने अभिषेक के साथ 19 गेंदों में 53 रन जोड़कर पारी को संभाला.

4. टीम इंडिया का स्कोरिंग रेट

भारतीय बल्लेबाजों ने इस सीरीज में अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. गुवाहाटी में 154 रनों का लक्ष्य 10 ओवर में हासिल करना यह दिखाता है कि टीम ने पावर-प्ले का कितना बेहतरीन उपयोग किया है. 34 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गंवाने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन गति को कम नहीं होने दिया.

5. पावर-प्ले को लूट लो!

भारत की रणनीति साफ रही है. पावर-प्ले (शुरुआती के 6 ओवर) का अधिक से अधिक लाभ उठाना. इसके साथ ही बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के खुलकर खेला, जिसका परिणाम तीसरे मैच में दिखा जब भारत ने सिर्फ 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया. यह आक्रामक माइंडसेट सीरीज जीत की अहम कड़ी साबित हुई है. अब, सीरीज के अंतिम दो मुकाबले 28 जनवरी को विशाखापत्तनम और 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे, जहां भारत क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखेगा.