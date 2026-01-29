T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा? रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा दावा

Washington Sundar Tilak Varma Fitness Update: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा की चोट ने भारतीय टीम की चिंताए बढ़ा रखी है. दोनों ही चोटों के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में भी नहीं खेले रहे हैं. वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब 10 दिनों का समय बचा नहीं है. ऐसे में इन दोनों की चोट से फैंस की चिंताएं बढ़ी हुई हैं. हालांकि, अब एक रिपोर्ट में दावा है कि दोनों वर्ल्ड कप से पहले तक फिट हो सकते हैं. तिलक को लेकर दावा है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में भी खेल सकते हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन सुंदर चोट से उबर रहे हैं और 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए तैयार हो जाएंगे. सुंदर को 11 जनवरी को बड़ौदा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान इंजरी हुई थी. सुंदर बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. रिपोर्ट की मानें तो चयन समिति के का मानना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह लगे कि वह आईसीसी टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं होंगे.

भारत 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा. इससे पहले टीम इंडिया 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगी. सुंदर इस वॉर्म-अप मैच में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. लेकिन चयनकर्ता उनको लेकर आशावादी हैं.

वहीं तिलक वर्मा को लेकर भी इसी तरह की जानकारी है. हैदराबाद के इस बल्लेबाज को इस महीने की शुरुआत में एक छोटी सी सर्जरी के बाद टीम से बाहर रहना पड़ा था, लेकिन उम्मीद है कि वह 4 फरवरी को होने वाले अभ्यास मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. तिलक को 7 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

विश्व कप टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन किवशान, वरुण चक्रवर्ती (विकेटकीपर).

