Border 2 box office: बॉर्डर 2 का 6 दिनों में तूफान, लेकिन नहीं तोड़ पाएगी सनी देओल की इस मूवी का ये रिकॉर्ड

रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 बड़े पर्दे पर धमाल तो मचा रही हैं, लेकिन ये फिल्म सनी देओल की गदर 2 को पीछे छोड़ने से पीछे रह गई.

बॉर्डर 2 नहीं तोड़ पाई गदर 2 का ये रिकॉर्ड
23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीकेंड पर आई सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर-2 से फैंस को काफी उम्मीदें थी, ये फिल्म जेपी दत्ता की साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. माना जा रहा था कि ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई सनी देओल की गदर 2 को पीछे छोड़ देगी या उसके जैसी सफलता दोहरा सकती है. जिसने सनी देओल को एक बार फिर सुपरस्टार बना दिया था. हालांकि, देशभक्ति की भावना और दर्शकों की उत्सुकता के बावजूद बॉर्डर-2 गदर 2 जैसी धमाकेदार शुरुआत नहीं कर पाई, आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन.

बॉर्डर-2 बनाम गदर-2 ओपनिंग डे कलेक्शन

23 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, फिल्म बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि 2023 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने अपने ओपनिंग डे पर 40.1 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. दोनों फिल्मों में सनी देओल लीड रोल में थे, इसलिए इनकी तुलना होना स्वाभाविक है. गदर 2 ने 686 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था. 

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 की बात करें, तो पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवें दिन 20 करोड़ और छठवें दिन 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. अब तक इस फिल्म ने 213 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर ली है. बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है, जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांज, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 

बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई बॉर्डर 2

कुल मिलाकर 30 करोड़ की ओपनिंग अपने आप में एक मजबूत शुरुआत है और और हर दिन के साथ बॉर्डर 2 की कमाई बढ़ी है. अब फिल्म की अगली परीक्षा वीकेंड की कमाई और दर्शकों की माउथ पब्लिसिटी पर निर्भर करेगी. बॉर्डर-2 ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन ये साफ है कि ये गदर 2 जैसी ऐतिहासिक सफलता को छू नहीं पाई.

