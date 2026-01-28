T20 World Cup: इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इयोन मोर्गन ने इस टीम को बताया वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार

Eoin Morgan Predict Who Will Win T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंक की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं. भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और उसकी कोशिश अपने खिताब का बचाव करने की होगी. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव जैसे धाकड़ और विस्फोटक बल्लेबाज, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज, भारत को रेस में सभी टीमों से आगे खड़ा करते हैं. इसके अलावा भारत को घरेलू परिस्थतियों का भी फायदा मिलेगा, यह सब मिलकर भारत को खिताब का प्रवल दावेदार बनाते हैं और इंग्लैंड के 2019 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन को भी यही लगता है. इयोन मोर्गन का मानना है कि भारत आसानी से फाइनल तक पहुंच सकता है.

इयोन मोर्गन ने सुपरस्पोर्ट के साथ बातचीत में कहा कि भारत वर्ल्ड कप की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही सभी टीमों से कहीं आगे है. मोर्गन ने कहा,"मुझे लगता है कि भारत इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार है. घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए, अगर वे फाइनल तक पहुंचते हैं तो उन्हें भारत से बाहर एक भी मैच नहीं खेलना पड़ेगा. भारत हर क्षेत्र में शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है."

मोर्गन ने आगे कहा,"टी20 के बारे में सोचिए और यह कितना अनिश्चित हो सकता है. इसलिए टूर्नामेंट में उतरने से पहले ही आपको संभावित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना होगा. इसके लिए आपके पास आक्रामक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, धीमी विकेटों पर स्पिन का सामना करने में सक्षम मध्य क्रम के बल्लेबाज जो पावर हिटर भी हों, और दोनों तरफ गेंद घुमाने वाले स्पिनर होने चाहिए. आदर्श रूप से, आपकी टीम में कम से कम एक रिस्ट स्पिनर होना चाहिए. इसके अलावा, विभिन्न गेंदबाजी शैलियों वाले तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज, ऐसे गेंदबाज जो घातक गेंदबाजी कर सकें, इन सभी को देखते हुए भारत गेंद फेंके जाने से पहले ही बाकी सभी टीमों से कहीं आगे है."

इयोन मोर्गन ने इस दौरान उन टीमों के नाम भी बताए जो फाइनल तक का सफर तय करती हैं. मोर्गन ने कहा,"अब हम जानते हैं कि टी20 विश्व कप कितना अनिश्चित होता है, इसमें टीमों, खिलाड़ियों, भावनाओं और घरेलू मैदान के दबाव का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें इसे कैसे संभालती हैं और शुरुआत से अंत तक कैसा प्रदर्शन करती हैं. मुझे लगता है कि अगर सिर्फ भारत या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी फाइनल तक पहुंचने में सक्षम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मुख्य मुकाबला भारत से है."

