विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: फटकार पड़ी, निकल गई पाकिस्तान टीम! 15 फरवरी को फिर पिटेगी, 4 कारणों से जानें कितना भारी है भारत

T20 World Cup 2206: पाकिस्तान ने T20 WC 2026 स्क्वॉड घोषित किया, पर 15 फ़रवरी की IND vs PAK टक्कर में भारत क्यों फ़ेवरेट? डेटा व एनालिसिस के साथ 4 ठोस वजहें

Read Time: 5 mins
Share
T20 World Cup 2026: फटकार पड़ी, निकल गई पाकिस्तान टीम! 15 फरवरी को फिर पिटेगी, 4 कारणों से जानें कितना भारी है भारत
T20 World Cup 2026: बाबर आजम की विश्व कप टीम में वापसी हुई है
X: socil media

Pakistan team for the World Cup: एक दिन पहले ही भारत में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) पर अकड़ दिखा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पैतृक संस्था आईसीसी (ICC) से फटकार लगते ही लाइन पर आ गया. शनिवार तक खेलने पर अपनी सरकार का राग अलाप रहे पाकिस्तान ने रविवार सुबह होते ही मेगा इवेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम(Pakistan Team) का ऐलान कर दिया. और इसी के साथ ही तमाम बातें डस्टबीन में जाने के साथ ही 15 फरवरी को दोनों देशों के बीच कोलंबो में बहुप्रतीक्षित एक और उस मुकाबले पर मुहर लगर लग गई, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से पिटेगा ही पिटेगा. और पड़ोसी के पिटने की वजह है उसका हालिया सालों में भारत के खिलाफ बद से बदतर हो रहा रिकॉर्ड के साथ ही ठोस वजह. आप बारी-बारी से वो 4 कारण जान लीजिए, जिन्होंने 15 फरवरी को पड़ोसी से होने जा रही कोलंबो में टक्कर में जीत का बहुत और बहुत ही प्रबल दावेदार बना दिया है. 


1. टीम इंडिया का तूफानी रिकॉर्ड डराने को काफी है

पिछले साल जनवरी से अभी तक भारत ने करीब 25 मैच खेले हैं. इसमें टीम सूर्यकुमार ने 18 मैच जीते हैं, जबकि सिर्फ 3 में हार मिली है. वहीं, पाकिस्तान ने पिछले साल से अभी तक 36 मैच खेले हैं. इसमें उसने 22 मैच जीते हैं, तो 14 में हार का सामना करना पड़ा है. आंकड़ों से साफ है कि दोनों देशों की कोई  तुलना ही नहीं है. और आंकड़ों के लिहाज से पाकिस्तान गंगू तेली है! आप इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि साल 2024 में भारत का जीत प्रतिशत (%) 92.31 का रहा, तो पाकिस्तान का 29 प्रतिशत. भारत प्रतिशत में 63.31 से आगे है, जो सबकुछ बयां करत देता है. इसी साल खेले गए विश्व कप में टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही थी, तो इसके अलग 2024-25 के बीच टीम  सूर्यकुमार यादव पांच द्विपक्षीय सीरीज खाते में जमा कर चुकी है. ये जीत तब आईं, जब खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्ले से जूझते रहे.  वहीं, साल 2024 में पाकिस्तान का जीत प्रतिशत सिर्फ 29 (24 मैचों में से 7 में जीत) रहा.

2. साल 205 में पाक में सुधार, पर भारत अभी भी भारी

साल 2025 में पाकिस्तान में कुछ सुधार जरूर हुआ. पिछले साल यह बढ़कर 61.76 प्रतिशत (34 मैच, 21 जीत) रहा, लेकिन भारत के सामने यह कहीं नहीं ठहरता. भारत ने जिंबाब्वे, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दबदबा बना कर रखा. और अब इस साल साल की  शुरुआत में भारत न्यूजीलैंड से सीरीज कब्जाने के मुहाने पर है. पिछले साल भारत ने 21 मैचों में से 15 में जीत दर्ज की और 3 में उसे हार झेलनी पड़ीं. दो मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला, तो 1 मैच टाई रहा. बारत का जीत प्रतिशत 71.42 का रहा, लेकिन प्रतिशत से अलग और कई बड़ी बातें हैं जो आंकड़ों में नहीं दिखाई पड़तीं और टीम इंडिया को कहीं घातक बनाती हैं. 

3. भारत के पास पावर-प्ले का तूफान!

हालिया मैचों में अभिषेक शर्मा ने शुरुआती 6 ओवरों में बल्लेबाजी को एक नया ही आयाम दे दिया है. पावर-प्ले का यह तूफान पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में चरम पर था. तब भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से धोया था. एक मैच में भारत ने 6 ओवरों में ही 1 विकेट पर 95 रन बना दिए, तो आखिरी मैच में 150 रन से जीत दर्ज की. अभिषेक ने वानखेड़े में 54 गेंदों पर 135 रन बनाकर आग लगा दी! भारत के पास अभिषेक के रूप में एक ऐसी मिसाइल है, जो अकेले पाकिस्तान को तहस-नहस करने को काफी है. जहां साल 2025 में भारत के टॉप फरफरॉमर अभिषेक शर्मा का औसत 42.95 का रहा, तो पाकिस्तान की तरफ से यह टीम में वापसी करने वाले बाबर आजम की तरफ (34.33) आया, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी-अपनी टीम के लिए किया, क्या कर सकते हैं, यह सभी जानते हैं. 

4.  पाकिस्तान का पतन, भारत का उत्थान!

पिछले साल मार्च महीने से पाकिस्तान को इस फॉर्मेट में इज्जत बचाना भारी पड़ा रहा है. खासतौर पर टीम सूर्यकुमार ने तो उसकी बहुत ही ज्यादा दुर्गति की है. पिछले साल पड़ोसी जब भी भारत के सामने पड़ा, तब-तब उसे मुंह ही खानी पड़ी. 14 सितंबर को दुबई में भारत ने उसे 7 विकेट से मात दी, तो एक हफ्ते बाद ही भारत फिर से 6 विकेट से जीता. इसी महीने की 28 तारीख को एशिया कप का फाइनल हुआ, तो भारत ने जीत की हैट्रिक जड़ते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर उसे बता दिया कि उसे जीत के लिए इस  फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा.  वहीं,  पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, तो 4 मैच गंवा दिए, तो सिर्फ 1 में ही जीत नसीब हुई. इसके उलट भारत ने भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो मैच जीतकर शुरुआत की. रायपुर में 15.2 ओवरों में ही 209 का पीछा कर डाला. यह तब हुआ, जब इस बार 'अभिषेक मिसाइल' लैंड करने में नाकाम (0) हो गई. दोनों ही टीमें विश्व कप से पहले ही विपरीत रास्ते पर हैं. भारत ऊंचाई की ओर. और पाकिस्तान गर्त की तरफ. जाहिर है कि क्षमता से इतर यह मनोवैज्ञानिक लाभ बहुत ही ज्यादा फायदे की बात है.
 

विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम प्रकार है: 

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup में नहीं मिली जगह तो ICC के फैसले के खिलाफ चुनौती देगा बांग्लादेश? BCB अधिकारी का आया बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, International Cricket Council, Cricket, Board Of Control For Cricket In India, T20 World Cup 2026, Pakistan Cricket Board, Bangladesh Cricket Board
Get App for Better Experience
Install Now