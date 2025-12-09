'यह गलत अवधारणा', राशिद खान ने बॉलिंग पर उठ रहे सवालों को किया खारिज

Rashid Khan on T20 World Cup, Afghanistan: भारत और श्रीलंका में अगले महीने से होने वाले टी20 विश्व कप तैयारियों में लगी अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान के बल्लेबाजों द्वारा उनकी गेंदों को अच्छी तरह से ‘परखे' जाने की अवधारणा को खारिज करते हुए कहा कि उनके लिए सफलता की कुंजी नये प्रयोग से ज्यादा सटीक गेंदबाजी करना है. पिछले एक दशक में टी20 क्रिकेट में लेग स्पिनरों की भूमिका को नया आयाम देने वाले राशिद को गुजरात टाइटंस के लिए पिछले दो आईपीएल सत्र में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली. इसके बाद उनकी गेंदबाजी को बल्लेबाजों के द्वारा ‘समझ लेने' को लेकर चर्चा शुरू हुई. राशिद ने अब कहा है, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी विविधता या लाइन-लेंथ बदलने की जरूरत है.' राशिद आईपीएल के 2023 सत्र में 17 मैचों में 27 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उन्होंने हालांकि इसके बाद 2024 में 12 मैचों में 10 और 2025 में 15 मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिये. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट नौ रन प्रति ओवर से ऊपर चला गया.

राशिद ने कहा कि टी20 क्रिकेट में मामूली गलती करने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है. इस प्रारूप में लगातार सटीक गेंदबाजी करना ही सबसे अहम चीज है। उन्होंने कहा,'कभी-कभी मेरी लाइन थोड़ी चूक जाती है, जिसमें मैं पहले काफी अच्छा था. चिंता की कोई बात नहीं है. जब भी मेरी लाइन-लेंथ सही नहीं रहती तब मेरे खिलाफ रन बनते हैं.' राशिद ने कहा, 'गेंदबाजों की पढ़े जाने की बात को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है. कोई गेंदबाज ‘मिस्ट्री (अबूझ)' से सफल नहीं होता, उसे सटीकता से सफलता मिलती है. सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान ग्रुप-डी में नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और यूएई के साथ है. उन्होंने कहा, 'कई गेंदबाज ऐसे हैं जिनके बारे में सबको पता होता है कि वे क्या करेंगे, फिर भी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं.'

राशिद ने मिचेल स्टार्क का उदाहरण देते हुए कहा, 'यह सबको पता होता है कि मिच (मिचेल स्टार्क) नई गेंद से आमतौर पर इन-स्विंगर डालते हैं, फिर भी वह विकेट लेते हैं. इसकी वजह यह है कि वह लगातार सही जगह पर गेंद डालते हैं. मेरे लिए भी यही बात है. भले ही बल्लेबाज मुझे अच्छे से जानता हो, फिर भी उसके लिए खेलना आसान नहीं होगा.'अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 की टी20 श्रृंखला जीत के साथ विश्व कप में आ रही है. राशिद ने कहा कि इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है. उन्होंने कहा,'तैयारी अच्छी है. बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी, सब कुछ सही चल रहा है. उम्मीद है कि हमारा विश्व कप अच्छा जाएगा.' भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर राशिद का मानना है कि हालात से परिचित होना अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा. राशिद, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसे कई खिलाड़ियों को भारत में खेलने का अच्छा अनुभव है.

राशिद ने कहा, 'शीर्ष खिलाड़ियों ने भारत में काफी क्रिकेट खेला है और सभी हालात से परिचित हैं. मैच जीतने के लिए टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा. आपके पास बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण हो सकता है, लेकिन मैच में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा और लगातार सही जगह पर गेंद डालनी होगी.' राशिद ने टीम में चार स्पिनरों की मौजूदगी पर कहा, ‘नबी, मुजीब, नूर और मेरे लिए बात सिर्फ इतनी है कि चीजों को सरल रखें और खुद पर दबाव न डालें'