तालिबान के नए कोड में मौलवियों को अपराध की छूट, ऐसे 7 चौंकाने वाले फैसले

तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने 4 जनवरी 2026 को एक नया आपराधिक प्रक्रिया कोड लागू किया है. जिसमें समाज को चार श्रेणियों (धर्मगुरु, एलीट, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग) में बांटा गया है. इसमें आर्टिकल 9 के तहत, यदि कोई इस्लामी विद्वान (उलेमा) अपराध करता है, तो उसे केवल 'सलाह' दी जाएगी. एलीट यानी रसूखदारों को कोर्ट में बुलाकर सलाह दी जाएगी. मध्यम वर्ग के लिए जेल का प्रावधान है, जबकि 'निचले वर्ग' के लोगों को उसी अपराध के लिए जेल के साथ-साथ कोड़े मारने जैसी शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाएगी.

