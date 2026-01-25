T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड को हल्के में न लें, विश्व चैंपियन टीम को 2 बार दे चुकी है मात, जब ऑस्ट्रेलिया बाल-बाल बचा

Scotland replaces Bangladesh: शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बांग्लादेश को टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से बाहर रखने के फैसले के बाद स्कॉटलैंड के लिए मेगा इवेंट का दरवाजा खुल गया. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने इस मौके के लिए आईसीसी का आभार जताया है. स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह ग्रुप सी में रखा गया है. इस ग्रुप की अन्य टीमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली हैं. एक बड़ा वर्ग बांग्लादेश के जाने के बाद स्कॉटिश टीम को हल्के में ले रहा है. अगर फैंस ऐसा कर रहे हैं, तो गलती बिल्कुल न करें क्योंकि इस टीम के पास विश्व कप में खेलने का न केवल विशाल अनुभव है, बल्कि इसने दो बार के चैंपियन विंडीज को मात दी है, तो पिछले ही संस्करण में कंगारू किसी तरह अपनी इज्जजत बचाने में सफल रहे थे.
विंडीज को दो बार मात, इस बार बच पाएंगे कैरेबियाई?
स्कॉटलैंड ने बेशक विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं किया था, और टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के खेलने से इनकार के बाद बेशक उसके लिए मौका बना है, लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता. स्कॉटिश टीम के पास विश्व कप का पर्याप्त अनुभव है. यह स्कॉटलैंड का यह सातवां टी20 विश्व कप है. और यह टीम पूर्व में बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर देने के साथ ही दो बार टी20 विश्व कप का खिताब जीत चुकी वेस्टइंडीज टीम को स्कॉटलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में खिताब जीता था. वेस्टइंडीज इस बार भी स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप सी में है.
...जब ऑस्ट्रेलिया बाल-बाल बचा
टी20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी कड़ी टक्कर दी थी. 181 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया 20वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर सकी थी. 29 गेंद पर स्टॉयनिस की अगर 59 रन की पारी नहीं आई होती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच का परिणाम विपरीत हो सकता था. इसलिए स्कॉटलैंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों को हराने में पूरी तरह सक्षम है. नेपाल और इटली के खिलाफ टीम निश्चित रूप से जीत की उम्मीद करेगी. स्कॉटलैंड के पास विश्व कप का विशाल अनुभव है. यह स्कॉटलैंड का यह सातवां विश्व कप है. पूर्व में यह टीम 2007, 2009, 2016, 2021, 2022 और 2024 एडिशन में हिस्सा ले चुकी है.साल 2010, 2012 और 2014 एडिशन में टीम ने क्वालीफाई नहीं किया था.
