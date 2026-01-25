T20 WC 2026: गीदड़भभकी निकला मोहसिन नकवी का बयान, बांग्लादेश को दिया 'गच्चा', पाक टीम का हुआ ऐलान

Paksitan Team Squad Announced for T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के विवाद के बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बड़ा कदम उठाया है. PCB ने उस बांग्लादेश के लिए समर्थन की अपनी ही बात से पलटते हुए मेगा इवेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने बड़े-बड़े दावे किए थे. पाकिस्तान के इस कदम से उसकी कथनी और करनी का अंतर साफ नजर आ रहा है.

बांग्लादेश का T20 विश्व कप से हटना

दरअसल, यह पूरा विवाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा अपने प्रमुख तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से बैन किए जाने से शुरू हुआ. इस फैसले के विरोध में, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2026 के अपने मुकाबले भारत में खेलने से इनकार कर दिया और वेन्यू बदलने की मांग की. ICC ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया. कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद, बांग्लादेश ने आखिरकार टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया, जिसके बाद ICC ने उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया.

पाकिस्तान की 'घड़ियाली आंसू' और समर्थन का नाटक

इस घटनाक्रम के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए जमकर 'घड़ियाली आंसू' बहाए. PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ICC पर पक्षपात का आरोप लगाया. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और अगर भारत-पाकिस्तान के मैचों के स्थान बदले जा सकते हैं, तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं? नकवी ने यहां तक इशारा किया था कि अगर बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं हुआ, तो पाकिस्तान भी T20 विश्व कप से हट सकता है. उन्होंने कहा था, "टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर जो भी हमारी सरकार निर्देश देगी, हम वही फैसला लेंगे." ऐसा लगा था कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है.

गीदड़भभकी साबित हुई PCB की बात

पाकिस्तान ने अपनी इन तमाम बातों को महज 'गीदड़भभकी' साबित कर दिया है. बांग्लादेश को समर्थन देने और टूर्नामेंट से हटने की धमकी के बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी आधिकारिक टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम घोषणा यह साबित करती है कि पाकिस्तान अपनी जुबान पर कितना कायम रह सकता है और वह किसके साथ कितनी दूर तक खड़ा रहने को तैयार है.

इस फैसले ने एक बार फिर खेल जगत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बांग्लादेश को मुश्किल वक्त में 'गच्चा' देकर, पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अपनी कथनी और करनी में कितना अंतर है.

T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक