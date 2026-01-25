विज्ञापन
T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड इन, बांग्लादेश आउट, अब ऐसा है विश्व कप का नया शेड्यूल

World Cup 2026 new Shedule: बांग्लादेश के टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद अब आईसीसी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है

T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड इन, बांग्लादेश आउट, अब ऐसा है विश्व कप का नया शेड्यूल
T20 World Cup 2026:
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत में टी20 विश्व कप मैचों में न खेलने के रुख पर अड़े बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया. अब उसकी नियमों के अनुसार स्कॉटलैंड टीम को जगह दी गई है. यह टीम सीधे-सीधे ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह ले लेगी. इसी के साथ ही तमाम करोड़ों फैंस में विश्व कप के बदले हुए शेड्यूल को लेकर भी जिज्ञासा पैदा हो गई. वैसे हम आपको बता दें कि आपको शेड्यूल को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. मतलब यह है कि स्कॉटलैंड के सभी मैच उन्हीं तारीखों को खेला जाएंगे जिस तारीख पर बांग्लादेश को खेलना था. चलिए आप बारी-बारी से अपडेट ताजा शेड्यूल पर नजर दौड़ा लें:

मतलब आप यह समझें कि टूर्नामेंट की तारीखों के मैचों में कोई बदलाव नहीं है. बस बात इतनी सी है कि जिस तारीख पर बांग्लादेश का नाम लिखा था, वहां स्कॉटलैंड लिख दिया गया है.

