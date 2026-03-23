PSL में विदेशी खिलाड़ियों को मिली धमकी के बीच पाकिस्तान पहुंचे स्टीव स्मिथ

Steve Smith Arrives in Pakistan: पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत 26 मार्च से होनी है और उससे पहले हथियारबंद विरोधी गुटों ने विदेशी खिलाड़ियों को लीग में हिस्सा ना लेने की चेतावनी दी है. लेकिन इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए हैं. पाकिस्तान की कट्टरपंथी संगठन जमात-उल-अहरार ने एक बयान जारी कर विदेशी क्रिकेटरों को पीएसएल में हिस्सा लेने के खिलाफ चेतावनी दी और यहां तक ​​दावा किया कि उनकी 'सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती'. बयान में, उन्होंने डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, डेरिल मिशेल और अन्य विदेशी सितारों को प्रतियोगिता से 'तुरंत वापस लेने' के लिए कहा. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में स्मिथ को सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए लाहौर हवाई अड्डे से गुजरते हुए देखा गया था.

STEVE SMITH HAS ARRIVED 🤯



- Steve Smith landed in Pakistan for HBL PSL 11. A big message for those who doubted our security. 🤩🔥pic.twitter.com/orDNnLVu2Y — Salman. (@TsMeSalman) March 23, 2026

इससे पहले, कट्टरपंथी संगठन ने दावा किया था कि वे एक खेल के रूप में क्रिकेट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तर्क दिया कि पाकिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अनुपयुक्त है. जमात-उल-अहरार के एक कमांडर ने द संडे गार्डियन को बताया,"हम संबंधित क्रिकेट बोर्डों को सलाह देना चाहते हैं कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान न भेजें. अगर उन्हें कुछ होता है, तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. हमने पहले ही अपनी चेतावनी जारी कर दी है."

THE ARRIVAL OF STEVE SMITH IN PSL. 🔥



- An Absolute Cinema....!!!! 🥶 pic.twitter.com/DkIBlb7sUb — Sheri. (@CallMeSheri1_) March 23, 2026

यह पूछे जाने पर कि अगर खिलाड़ियों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो समूह कैसे प्रतिक्रिया देगा, कमांडर ने कहा,"हम अपनी क्षमता में जो भी करेंगे, करेंगे, लेकिन हम मैच नहीं होने देंगे. हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट बाधित हो और खिलाड़ी मैदान पर न आएं."

इस बीच, एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, पीसीबी न केवल खिलाड़ियों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने से जूझ रहा है, बल्कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अंतिम समय में कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपनी फीस बढ़ाने की मांग से भी जूझ रहा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सूत्र ने कहा,"पीसीबी अभी पूरी तरह से तय समय पर पीएसएल की मेजबानी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसने उन विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, जिन्होंने तथाकथित व्यक्तिगत कारणों से नाम वापस ले लिया है या आईपीएल में जाने के लिए अपने पीएसएल अनुबंधों का खुलेआम उल्लंघन किया है."

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