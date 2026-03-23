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14 minutes ago

BSEB Bihar Board Result 2026 LIVE UPDATES:  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की तरफ से 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा है. बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि दोपहर 1:30 बजे शिक्षा मंत्री पटना से रिजल्ट जारी करेंगे.  इससे पहले कहा जा रहा था कि 10वीं का रिजल्ट पहले जारी होगा, हालांकि अब बोर्ड ने साफ किया है कि पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो सकता है. आधिकारिक वेबसाइट या फिर एनडीटीवी पर जाकर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

बिहार बोर्ड की तरफ से सामने आई जानकारी में बताया गया है कि इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे. इस साल करीब 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच हुई थी. जिसके बाद से ही छात्रों को बेसब्री से इसका इंतजार है. 

QR कोड स्कैन कर चेक कर सकते हैं रिजल्ट - 

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कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com और www.bsebexam.com पर जाएं
  • यहां आपको 12वीं परीक्षा वाला लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करें
  • लिंक पर क्लिक करते ही रोल नंबर वाला विंडो खुलेगा, यहां अपना रोल नंबर डालें
  • रोल नंबर डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट 

एनडीटीवी पर रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
होमपेज पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
Bihar Board Class 12 Exam Results 2026 पर क्लिक करें.
खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा, इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
ऐसा करते ही बीएसईबी 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.
 

Mar 23, 2026 10:40 (IST)
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BSEB 12th Result 2026 LIVE: इतने बजे जारी होगा रिजल्ट

बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है. बताया गया है कि शिक्षा मंत्री पटना से दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट जारी करेंगे. छात्र एनडीटीवी की वेबसाइट पर जाकर भी रिजल्ट देख सकते हैं. 

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