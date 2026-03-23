Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4 News Live: रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस जासूसी एक्शन थ्रिलर ने रिलीज के पहले चार दिनों में ही कमाल के आंकड़े दर्ज कर लिए हैं. फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आई थी, जिसमें पेड प्रीव्यू भी शामिल हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रीव्यू (डे 0) पर 43 करोड़ रुपये कमाए. पहले दिन (डे 1) इसका कलेक्शन 102.55 करोड़ रुपये रहा. दूसरे दिन (डे 2) थोड़ी गिरावट आई और 80.72 करोड़ रुपये बने. लेकिन तीसरे और चौथे दिन जबरदस्त उछाल देखने को मिला. शनिवार (डे 3) पर 113 करोड़ और रविवार (डे 4) पर 114.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भारत में हुआ. इस तरह चार दिनों में भारत में नेट कलेक्शन 454.12 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह 691 करोड़ रुपये के आसपास है, जिसमें ओवरसीज से 149 करोड़ रुपये शामिल हैं. फिल्म ने गदर 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. ईद के मौके पर दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे यह सफलता मिली. रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, कहानी, एक्शन और संगीत को लोगों ने खूब सराहा है. फिल्म में राजनीतिक और एंटी-टेरर थीम्स भी हैं, लेकिन यह पाकिस्तान विरोधी नहीं बताई जा रही.
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4 Live Update: पवन कल्याण की पत्नी की पीएम मोदी की तारीफ
धुरंधर 2 देखने के बाद पवन कल्याण की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री रेणु देसाई ने सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' फिल्म की तारीफ की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना मजबूत समर्थन जताया है.
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4 Live Update: जल्द 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी धुरंधर 2
धुरंधर 2 रणवीर के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जल्द ही 700 करोड़ के पार जाएगी और पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.