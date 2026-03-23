विज्ञापन
WAR UPDATE

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: धुरंधर 2 चार दिन में 700 करोड़ पार, भारत से लेकर अमेरिका तक हर जगह टूट रहे रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: धुरंधर ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जानें भारत और विदेश में छापे कितने करोड़.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar 2 Worldwide Collection: धुरंधर 2 चार दिन में 700 करोड़ पार, भारत से लेकर अमेरिका तक हर जगह टूट रहे रिकॉर्ड
Dhurandhar 2 Worldwide Collection: धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन
नई दिल्ली:

जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज की आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. यह ग्लोबल इंडियन ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, जिसने अनप्रेसिडेंटेड ओपनिंग वीकेंड के साथ दुनिया भर के टेरिटरी में नये रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं. असाधारण एडवांस बुकिंग्स, हर सर्किट में सोल्ड आउट शो और फ्रैंचाइजी के अगले चैप्टर को लेकर बेमिसाल उत्साह के दम पर फिल्म ने घरेलू और ओवरसीज दोनों जगह दिन-ब-दिन ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन दिया है. इससे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर) दर्ज हो गया है.

यह शानदार शुरुआत 2025 की आइकॉनिक फिल्म ‘धुरंधर' (सबसे बड़ा ग्लोबल हिंदी ब्लॉकबस्टर) के बाद आई है. सीक्वल ने फ्रैंचाइजी को नई ऊंचाई दी है, हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज, सबसे बड़ा ओपनिंग डे, सबसे बड़ा सैटरडे, सबसे बड़ा संडे और दुनिया भर में किसी भी भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बनाया है. ओपनिंग वीकेंड अकेले में ही 761 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस के साथ फिल्म ने ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है.

धुरंधर 2 डे वाइज ब्रेक अप

पेड प्रीव्यूज प्लस डे 1 (गुरुवार): 145 करोड़ भारत (नेट), 52 करोड़ ओवरसीज
डे 2 शुक्रवार: 83 करोड़ भारत (नेट), 46 करोड़ ओवरसीज
डे 3 शनिवार: 117 करोड़ भारत (नेट, 58 करोड़ ओवरसीज
डे 4, रविवार: 121 करोड़ भारत (नेट), 56 करोड़ ओवरसीज

ओपनिंग वीकेंड टोटल

भारत: 466 करोड़ (नेट)
भारत: 550 करोड़ (ग्रॉस)
ओवरसीज: 211 करोड़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar 2 Worldwide Collection, Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4, Dhurandhar 2 Box Office Collection, Dhurandhar 2 Collection Day 4
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com