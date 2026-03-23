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WAR UPDATE
5 minutes ago

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के खिलाफ जिस जंग को टीम अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों या अधिक से अधिक एक हफ्ते में खत्म करने का सपना देखा होगा, अब वो 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की इस जंग में अगले 24 घंटे सबसे अहम माने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने तेल-गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा. यह समयसीमा 24 घंटे के अंदर खत्म हो रही है. पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है कि क्या वह इस धमकी के सामने झुक जाएगा या फिर अपने अबतक के रुख के अनुसार अमेरिका को कड़ा जवाब देगा. अगर ईरान ट्रंप की चेतावनी के सामने झुकने से इनकार करता है और ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं तो जंग एक अगल ही चरण में प्रवेश कर जाएगी.

कुल मिलाकर यह जंग जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है. खुद इजरायल ने कहा है कि जंग कई हफ्ते और जारी रहेगी. इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि देश को ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के खिलाफ कई सप्ताह और लड़ाई का सामना करना पड़ेगा.

हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी इस जंग का लाइव ब्लॉग. युद्ध से जुड़े हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी.

Here Are The Updates Of The US-Israel-Iran War:

Mar 23, 2026 07:16 (IST)
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US-Israel-Iran War Live Updates: IEA प्रमुख की चेतावनी- दुनिया को दशकों में सबसे खराब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दुनिया को दशकों में सबसे खराब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है.

Mar 23, 2026 07:13 (IST)
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US-Israel-Iran War Live Updates: अमेरिका का दावा- ईरान ने किसी F-15 फाइटर जेट को नहीं मार गिराया

अमेरिकी सेना ने कहा है कि अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि ईरानी शासन ने हाल ही में ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. जबकि सच्चाई तो यह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना ने 8,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें भरी हैं. लेकिन इस दौरान ईरान द्वारा किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया गया है.

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