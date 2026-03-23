US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के खिलाफ जिस जंग को टीम अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों या अधिक से अधिक एक हफ्ते में खत्म करने का सपना देखा होगा, अब वो 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की इस जंग में अगले 24 घंटे सबसे अहम माने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने तेल-गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा. यह समयसीमा 24 घंटे के अंदर खत्म हो रही है. पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है कि क्या वह इस धमकी के सामने झुक जाएगा या फिर अपने अबतक के रुख के अनुसार अमेरिका को कड़ा जवाब देगा. अगर ईरान ट्रंप की चेतावनी के सामने झुकने से इनकार करता है और ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं तो जंग एक अगल ही चरण में प्रवेश कर जाएगी.
हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी इस जंग का लाइव ब्लॉग. युद्ध से जुड़े हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी.
Here Are The Updates Of The US-Israel-Iran War:
US-Israel-Iran War Live Updates: IEA प्रमुख की चेतावनी- दुनिया को दशकों में सबसे खराब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दुनिया को दशकों में सबसे खराब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है.
US-Israel-Iran War Live Updates: अमेरिका का दावा- ईरान ने किसी F-15 फाइटर जेट को नहीं मार गिराया
अमेरिकी सेना ने कहा है कि अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि ईरानी शासन ने हाल ही में ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. जबकि सच्चाई तो यह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना ने 8,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें भरी हैं. लेकिन इस दौरान ईरान द्वारा किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया गया है.
🚫 FALSE: Rumors claim the Iranian regime recently shot down a U.S. F-15 over Iran.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 22, 2026
✅ TRUE: U.S. forces have flown more than 8,000 combat flights during Operation Epic Fury. No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/GzwyY2WktC