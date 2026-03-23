Rajasthan (RBSE) Board Result 2026 Live Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे आज आनेवाले हैं. 10वीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी, जो कि 28 फरवरी तक चली थी. बोर्ड ने 6195 केंद्रों पर विषयवार 175 विषयों की परीक्षा कराई थी. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) की अब इसके नतीजे जारी किए जाने हैं. इस बार 30 हजार 915 परीक्षकों से कॉपियों की जांच की है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट - rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. कई बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हेवी ट्रैफिक हो जाती है, ऐसे में स्टूडेंट्स NDTV रिजल्ट चेकर का इस्तेमाल कर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.
कितने बजे जारी होगा रिजल्ट
बोर्ड की तरफ से रिजल्ट किस समय जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. हालांकि, पिछले सालों के ट्रेंड्स के आधार पर, कहा जा सकता है कि नतीजे शाम 5 बजे रिजल्ट के आसपास जारी किए जा सकते हैं. नतीजे चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपने डिवीज़न, रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी. इसलिए अपने रोल नंबर को तैयार रखें.
Rajasthan Board Class 10th Result 2026 LIVE:
RBSE 10th Result 2026 Live Update: NDTV बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पेज के जरिए चेक करें नतीजे, जानें कैसे
RBSE 10th Result 2026 Live Update: NDTV बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पेज के जरिए भी आप राजस्थान क्लास 10 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 1.NDTV.com पर एजुकेशन पेज पर जाएं और "बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026" लिंक पर क्लिक करें.
2.अपना बोर्ड और क्लास चुनें
3.अपना रोल नंबर, नाम और ज़रूरी डिटेल्स डालें, फिर सबमिट पर क्लिक करें
4.आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड रिजल्ट आज होगा जारी , बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट कब?
Board Result 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कल यानी 23 मार्च 10वीं का रिजल्ट घोषित कर देगा. ऐसे में अब बाकी राज्यों के रिजल्ट कब आएंगे ये जानने की उत्सुकता तेज हो गई है. तो चलिए जानते हैं यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड और हरियाणा बोर्ड के नतीजे कब जारी किए जाएंगे.
Rajasthan Board 10th Result 2026 LIVE: राजस्थान क्लास 10 का रिजल्ट कैसे चेक करें
Rajasthan Board 10th Result 2026 LIVE: राजस्थान क्लास 10 का रिजल्ट नीचे बताई गई ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक किया जा सकता है
rajasthan.gov.in
rajresults.nic.in
rajeduboard.rajasthan.gov.in