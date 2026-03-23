Rajasthan (RBSE) Board Result 2026 Live Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे आज आनेवाले हैं. 10वीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी, जो कि 28 फरवरी तक चली थी. बोर्ड ने 6195 केंद्रों पर विषयवार 175 विषयों की परीक्षा कराई थी. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) की अब इसके नतीजे जारी किए जाने हैं. इस बार 30 हजार 915 परीक्षकों से कॉपियों की जांच की है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट - rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. कई बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हेवी ट्रैफिक हो जाती है, ऐसे में स्टूडेंट्स NDTV रिजल्ट चेकर का इस्तेमाल कर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.

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कितने बजे जारी होगा रिजल्ट

बोर्ड की तरफ से रिजल्ट किस समय जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. हालांकि, पिछले सालों के ट्रेंड्स के आधार पर, कहा जा सकता है कि नतीजे शाम 5 बजे रिजल्ट के आसपास जारी किए जा सकते हैं. नतीजे चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपने डिवीज़न, रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी. इसलिए अपने रोल नंबर को तैयार रखें.

Rajasthan Board Class 10th Result 2026 LIVE: