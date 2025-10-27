जिसने ऑस्ट्रेलिया को जिताए 23 टेस्ट, वो एशेज के लिए बना कप्तान, जानें पर्थ से कमिंस की क्यों हो गई छुट्टी

Ashes Test Series 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज 2025-26 के आगाज में अभी काफी दिन शेष है. उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मौजूदा कप्तान पैट कमिंस पहले टेस्ट यानी कि पर्थ टेस्ट से बाहर हो गए हैं. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच के लिए टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के कंधों पर रखी है. 36 वर्षीय स्मिथ पहले भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की रेड बॉल क्रिकेट में अगुवाई कर चुके हैं. उनकी देखरेख में टीम का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. स्मिथ ने कंगारू टीम की टेस्ट क्रिकेट के 40 मुकाबलों में अगुवाई की है. इस बीच टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 मैच डॉ रहे हैं. स्मिथ की अगुवाई में टीम का जीत प्रतिशत 69.69% का रहा है.

पर्थ टेस्ट से क्यों बाहर हुए कमिंस?

पैट कमिंस को पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत है. यही वजह है कि वह काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. बोर्ड को उम्मीद थी कि एशेज से पहले वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे. मगर ऐसा न हो सका. लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार पहले मैच के लिए उनके नाम पर फैसला ले लिया गया है. उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे.

हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान

कमिंस की मौजूदा स्थिति पर बातचीत करते हुए हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि कमिंस ने दौड़ना शुरू कर दिया है. उम्मीद है सप्ताह के अंत तक बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए वह नेट्स पर जाएंगे. उनके सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए पता चलता है कि वह 04 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में हिस्सा ले सकते हैं.

मैकडोनाल्ड ने कहा, 'पूरी तरह से ठीक होने में उन्हें अभी कम से कम चार सप्ताह का समय लग सकता है. दुर्भाग्य से हमारे पास समय की कमी है. मगर दूसरे मैच में उनको लेकर हम थोड़े आशावादी हैं. सप्ताह के अंत तक वह गेंदबाजी के लिए नेट्स में आ जाएंगे. उम्मीद है सकारात्मक परिणाम निकलेगा.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा के सामने सब फेल, 2025 में इन 5 भारतीय बल्लेबाजों ने ODI में बनाए हैं सबसे अधिक रन



