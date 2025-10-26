आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से इंदौर में छेड़छाड़ करने वाला कौन, मंत्री से लेकर सीएम तक क्या बोले

छेड़छाड़ की एक घटना ने पूरे देश सहित दुनिया तक में सुर्खियां बटोर लीं. इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा ले रही दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना 23 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे हुई, जब दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पास के एक कैफे की ओर जा रही थीं. इस घटना में एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया और एक खिलाड़ी के साथ गलत तरीके से छुआ.

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस उपनिरीक्षक निधि रघुवंशी ने बताया कि दोनों क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकलीं और एक कैफे की ओर जा रही थीं, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. रघुवंशी के मुताबिक, उस व्यक्ति ने उनमें से एक क्रिकेटर को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ और भाग गया. इसके बाद दोनों क्रिकेटर ने अपने टीम सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क किया और अपनी ‘लोकेशन' साझा की, जिन्होंने स्थानीय सुरक्षा संपर्क अधिकारियों के साथ समन्वय किया. फिर प्राथमिकी के मुताबिक साझा की गयी ‘लाइव लोकेशन' के आधार पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सकी.

ऐसे पकड़ा गया

सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए. एमआईजी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला का गरिमा भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि एक राहगीर ने संदिग्ध की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया, जिसके आधार पर आरोपी अकील खान को पकड़ लिया गया. उन्होंने कहा, “खान के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और मामले की जांच जारी है.”

कौन है अकील

अकील का नाम अपराध के हर पन्ने पर दर्ज मिलता है. हालांकि जांच में सामने आया है कि आरोपी पेशे से पेंटर हैं और उसके माता पिता मजदूरी करते रहे हैं.10 आपराधिक मामले छेड़छाड़, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास तक. चार केस खजराना थाने में, बाकी आजाद नगर में, जहाँ वह पिछले कुछ महीनों से रह रहा था. इलाके में उसे “नाइट्रा” के नाम से जानते थे, एक ऐसा गुंडा जो ना पुलिस से डरता था, ना कानून से.

एमपीसीए ने जताया दुख

मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का कथित तौर पर पीछा किए जाने और उनके साथ छेड़छाड़ की घटना पर गहरा दुख एवं नाराजगी व्यक्त की. एमपीसीए ने एक बयान में कहा, ‘‘एमपीसीए इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ हुई गलत हरकत और अनुचित व्यवहार की परेशान करने वाली घटना से बहुत दुखी है. किसी भी महिला को ऐसा ‘ट्रॉमा' कभी नहीं सहना चाहिए.इस बुरी घटना से एमपीसीए में हर वह व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जो महिलाओं का सम्मान करता है.इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने एमपीसीए के सभी सदस्यों को बेहद प्रभावित किया है, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के मूल्यों को महत्व देते हैं. खिलाड़ी इस दर्दनाक अनुभव से उबरकर हिम्मत और पक्के इरादे के साथ शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले में खेल रही हैं, यह देखना सच में प्रेरणा देने वाला है.''

पूर्व क्रिकेटर क्या बोले

इंदौर में महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में बोले एमपीसीए के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेटर संजय जगधाले बोले, "देखिये, हर व्यक्ति को हर समय सुरक्षा मिले, यह मुमकिन नहीं. अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी को इन्फॉर्म किए कहीं जाता है तो भला किसी को कैसे मालूम होगा. वहीं अगर ऐसी घटना हो तो किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है. यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा. इंदौर में सारे मैच इतनी शांति से हो गए उस बीच ऐसी घटना ने सबको परेशान किया है. यह एमपीसीए का इवेंट नहीं है. यह ICC का है. उनका प्रोटोकॉल अलग होता है. अब उनकी क्या गाइडलाइन थी, यह देखना होगा. हां, अब बड़े खिलाड़ी हो तो वे खुले में नहीं जा सकते, यह डिपेंड करता है. मैं इस घटना में केवल आरोपी को ही ज़िम्मेदार मानता हूं.

मंत्री से लेकर सीएम तक नाराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा, “राज्य सरकार और पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है: महिलाओं की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सर्वोपरि है, तथा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.” वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "यह बेहद दुखद और शर्मसार कर देने वाली घटना है. आरोपी को इस तरह की सज़ा मिलेगी, जिसे सभी याद रखेंगे. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई भी शुरू की है. हां, इस मामले में सुरक्षा चूक ज़रूर हुई है, इस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन यह ज़िम्मेदारी खिलाड़ियों की भी है कि कहीं भी जाने के पहले उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए. खिलाड़ियों ने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं, लेकिन इस घटना से सबक लेकर आगे के लिए सतर्क रहेंगे. आने वाले समय में होने वाले मैच पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा."

