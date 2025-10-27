विज्ञापन
रोहित शर्मा के सामने सब फेल, 2025 में इन 5 भारतीय बल्लेबाजों ने ODI में बनाए हैं सबसे अधिक रन

Rohit Sharma Tops Chart For Most Runs Scored For India In ODI In 2025: रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय टीम की तरफ से जारी साल में ODI फॉर्मेट के तहत सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

  • रोहित शर्मा ने 2025 में भारतीय टीम के लिए 11 वनडे मैचों में 50.40 की औसत से कुल 504 रन बनाए हैं
  • रोहित शर्मा ने इस साल दो शतक और दो अर्धशतक लगाकर टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने का प्रदर्शन किया है
  • श्रेयस अय्यर ने 11 मैचों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाए और दूसरे स्थान पर हैं
Rohit Sharma Tops Chart For Most Runs Scored For India In ODI In 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की. उसे देख हर कोई उनका मुरीद हो गया. सीरीज के दौरान वह टॉप स्कोरर रहे. यहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वह भारतीय टीम की तरफ से जारी साल में ODI फॉर्मेट के तहत सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 2025 में भारतीय टीम की तरफ से 11 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 11 पारियों में 50.40 की औसत से 504 रन निकले हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं.

खास लिस्ट में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. जिन्होंने जारी साल में 11 मैच खेलते हुए 10 पारियों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाए हैं. तीसरे पायदान पर नवनियुक्त युवा कप्तान शुभमन गिल काबिज हैं. गिल के बल्ले से खबर लिखे जाने तक 11 मैच की 11 पारियों में 490 रन आए हैं.

इन तीनों खिलाड़ियों के बाद टॉप-5 में विराट कोहली और अक्षर पटेल का भी नाम शामिल है. 'किंग' कोहली ने जारी साल में 10 मैच खेलते हुए 10 पारियों में 349, जबकि अक्षर पटेल ने 11 मैच की 10 पारियों में 290 रन बटोरे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 2025 में भारत की तरफ से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर

504 रन - रोहित शर्मा

496 रन - श्रेयस अय्यर

490 रन - शुभमन गिल

349 रन - विराट कोहली

290 रन - अक्षर पटेल

