रोहित शर्मा के सामने सब फेल, 2025 में इन 5 भारतीय बल्लेबाजों ने ODI में बनाए हैं सबसे अधिक रन

Rohit Sharma Tops Chart For Most Runs Scored For India In ODI In 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की. उसे देख हर कोई उनका मुरीद हो गया. सीरीज के दौरान वह टॉप स्कोरर रहे. यहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वह भारतीय टीम की तरफ से जारी साल में ODI फॉर्मेट के तहत सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 2025 में भारतीय टीम की तरफ से 11 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 11 पारियों में 50.40 की औसत से 504 रन निकले हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं.

खास लिस्ट में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. जिन्होंने जारी साल में 11 मैच खेलते हुए 10 पारियों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाए हैं. तीसरे पायदान पर नवनियुक्त युवा कप्तान शुभमन गिल काबिज हैं. गिल के बल्ले से खबर लिखे जाने तक 11 मैच की 11 पारियों में 490 रन आए हैं.

Most ODI runs in 2025 among Indians:



Rohit - 504

Iyer - 496

Gill - 490

Kohli - 349

Axar - 290



Leading the charts at 38 @ImRo45😍😍 pic.twitter.com/wDStfOYP22 — Rohit Sharma Trends (@TrendsRohit) October 25, 2025

इन तीनों खिलाड़ियों के बाद टॉप-5 में विराट कोहली और अक्षर पटेल का भी नाम शामिल है. 'किंग' कोहली ने जारी साल में 10 मैच खेलते हुए 10 पारियों में 349, जबकि अक्षर पटेल ने 11 मैच की 10 पारियों में 290 रन बटोरे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 2025 में भारत की तरफ से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर

504 रन - रोहित शर्मा

496 रन - श्रेयस अय्यर

490 रन - शुभमन गिल

349 रन - विराट कोहली

290 रन - अक्षर पटेल

यह भी पढ़ें- विराट कोहली vs कुमार संगकारा: 305 मुकाबलों के बाद कौन है असल में ODI का 'किंग'?