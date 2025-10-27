विज्ञापन
बिहार रणजी टीम के वाइस कैप्टन वैभव सूर्यवंशी की मां ने आस्था के साथ किया छठ व्रत

वैभव सूर्यवंशी इस समय बीसीसीआई द्वारा आयोजित डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी मुकाबलों के लिए बिहार टीम के साथ बिहार से बाहर हैं, जिस कारण वे इस अवसर पर परिवार के साथ उपस्थित नहीं हो सके.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रणजी टीम के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की माता जी ने इस वर्ष भी परंपरागत आस्था और श्रद्धा के साथ छठ व्रत किया. परिवार में इस धार्मिक पर्व को विशेष रूप से मनाया गया, जहां सूर्य उपासना के साथ पुत्र की सफलता और बिहार क्रिकेट टीम के उज्जवल प्रदर्शन के लिए कामना की गई.

वैभव सूर्यवंशी इस समय बीसीसीआई द्वारा आयोजित डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी मुकाबलों के लिए बिहार टीम के साथ बिहार से बाहर हैं, जिस कारण वे इस अवसर पर परिवार के साथ उपस्थित नहीं हो सके.

बीसीए परिवार ने वैभव सूर्यवंशी की माता जी के इस व्रत को आस्था, ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक बताया. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों की पारिवारिक परंपराएं और संस्कार उनके खेल के प्रति समर्पण को और सशक्त बनाते हैं.

इस अवसर पर बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन तथा सभी पदाधिकारियों ने वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनकी यह आस्था बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रेरक सिद्ध होगी.

