इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन से हार के बाद श्रीलंका पर ICC का डंडा, लगा दिया 15% जुर्माना

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को कहा कि चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए श्रीलंका पर उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. मंगलवार को रिवरसाइड ग्राउंड पर हुए मैच के दौरान समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी श्रीलंका की टीम तय रेट से तीन ओवर पीछे पाई गई.

आईसीसी के मैच रेफरी के एलीट पैनल के जेफ क्रो ने खिलाड़ियों और खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC आचार संहिता के आर्टिकल 2.22 के तहत यह जुर्माना लगाया, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े उल्लंघनों से संबंधित है. इस नियम के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय के भीतर ओवर नहीं फेंक पाती है, तो खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. चूंकि श्रीलंका की टीम तय रेट से तीन ओवर पीछे थी, इसलिए खिलाड़ियों पर 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

कुसल मेंडिस ने स्वीकार किया अपराध

श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने को मान लिया, जिसका मतलब है कि औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी. यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर वेन नाइट्स और ग्राहम लॉयड के साथ-साथ थर्ड अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और चौथे अधिकारी जेम्स मिडलब्रुक ने लगाया था.

पहले वनडे में इंग्लैंड से 89 रनों से मिली हार

यह जुर्माना तब लगाया गया जब श्रीलंका को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में इंग्लैंड से 89 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 265 रन बनाए, जिसमें हैरी ब्रुक ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 67 रन बनाए और विल जैक्स ने नाबाद 46 रनों का योगदान दिया. इसके बाद जैक्स ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर पांच विकेट लिए और श्रीलंका की टीम 176 रनों पर ऑलआउट हो गई.

श्रीलंका के लिए जनिथ वेलालागे ने 45 और मेंडिस ने 42 रन बनाए, जबकि मेहमान टीम के लिए डेब्यू करने वाले सचिंदु कोलंबगे और असिथा फर्नांडो ने तीन-तीन विकेट लिए. सीरीज का दूसरा वनडे 24 सितंबर को खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें- कौन बनेगा टीम इंडिया का अगला चीफ सेलेक्टर? बीसीसीआई सचिव के बयान ने बढ़ाई हलचल