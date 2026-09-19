ब्रिटेन में सिख बस ड्राइवर पर हमला, हमलावर गाड़ी लेकर भागा; आरोपी गिरफ्तार

इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में एक ब्रिटिश सिख बस ड्राइवर पर बीच सड़क हमला कर उसे बस से नीचे फेंक दिया गया और फिर आरोपी बस लेकर फरार हो गया. इसके बाद उसने गलत दिशा में बस दौड़ाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी. पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना शुक्रवार शाम श्रॉपशायर के मेडली इलाके के कोर्ट स्ट्रीट पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बस ड्राइवर से भिड़ता है, उस पर हमला करता है और उसे बस से बाहर निकाल देता है. इसके बाद वह बस लेकर निकल जाता है.

बस ड्राइवर चोटिल

वेस्ट मर्सिया पुलिस के मुताबिक, बस को पार्क वे से होते हुए हाई स्ट्रीट की ओर गलत दिशा में चलाया गया. इस दौरान बस कई वाहनों से टकराई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में बस ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है.

घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बस को रोकने में सफल रही. पुलिस ने 20 वर्ष की उम्र के आसपास के एक व्यक्ति को लूटपाट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के संदेह में गिरफ्तार किया. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

मामले की हो रही है जांच

मामले की जांच कर रहे डिटेक्टिव सार्जेंट टैग लैनी ने कहा कि यह घटना स्थानीय लोगों के लिए बेहद चिंताजनक रही होगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास डैशकैम, सीसीटीवी, मोबाइल फोन या डोरबेल कैमरे की फुटेज है तो उसे पुलिस के साथ साझा करें, ताकि जांच में मदद मिल सके.

पुलिस ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस ड्राइवर पर हमला करने के पीछे आरोपी का मकसद क्या था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है.

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