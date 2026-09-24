ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती टूरिस्ट बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

ग्रेटर नोएडा:
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात को बड़ा हादसा हो गया. हुआ ये कि पर्यटकों से भरी एक बस में आग लग गई. आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.
बताया जा रहा है कि बस मथुरा-वृंदावन जा रही थी लेकिन जेवर के पास ही बस में आग लग गई. गनीमत रही कि सभी यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली.
देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई. बस में आग लगने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बस आगे से जलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आसपास यात्री दिख रहे हैं.
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