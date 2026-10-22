हैरी ब्रूक के दोहरे शतक पर फिरा पानी, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन चेज कर रच दिया वनडे इतिहास

Sri Lanka vs England 3rd Match Highlights: गुरुवार को रावलपिंडी में पाकिस्तान वनडे ट्राई-सीरीज 2026 के तीसरे मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक के रिकॉर्ड-तोड़ दोहरे शतक की मदद से 429/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसे श्रीलंका ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया.

इस शानदार जीत के साथ, श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज (लक्ष्य का पीछा) पूरा करके इतिहास रच दिया. एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड के 430 रनों के विशाल लक्ष्य को पार कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका के नाम सबसे सफल रन चेज

वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन-चेज दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिन्होंने 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 438/9 का स्कोर बनाया था और एक विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी.

हैरी ब्रूक बने पहले इंग्लिश बल्लेबाज

इस हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले में, श्रीलंका ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विशाल लक्ष्य को हासिल किया और एक यादगार जीत दर्ज की. यह जीत तब मिली जब हैरी ब्रूक ने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी. वे पुरुषों के वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बन गए.

वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक

ब्रूक ने सिर्फ 116 गेंदों पर 202 रन बनाए, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है. उनकी इस पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे. जो रूट ने 66 गेंदों पर 69 रनों का अहम योगदान दिया, जबकि विल जैक्स ने सिर्फ 30 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाकर इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उन्होंने जल्दी ही दो विकेट गंवा दिए. हालांकि, अविष्का फर्नांडो और पवन रत्नायके ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को संभाला और श्रीलंका की मैच में वापसी कराई. फर्नांडो शतक बनाने से चूक गए और उन्होंने 83 गेंदों पर 97 रन बनाए, जबकि रत्नायके ने 106 गेंदों पर शानदार 130 रन बनाकर श्रीलंका को जीत की दौड़ में बनाए रखा.

दासुन शनाका ने किया पलटवार

इसके बाद दासुन शनाका ने जबरदस्त पलटवार करते हुए सिर्फ 50 गेंदों पर 97 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के शामिल थे. इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से श्रीलंका के पक्ष में मोड़ दिया. फर्नांडो की तरह, शनाका भी शतक बनाने से सिर्फ तीन रन दूर रह गए, लेकिन उनकी तूफानी पारी ने लक्ष्य को पहुंच के भीतर ला दिया और एक रोमांचक अंत की नींव रखी. अंतिम क्षणों में जनिथ लियानागे ने अहम भूमिका निभाई और नाबाद अर्धशतक जड़ा, जिससे श्रीलंका ने इस शानदार रन चेज़ को पूरा करने की अपनी कोशिश जारी रखी.

वनडे में सबसे बड़े सफल रन-चेज