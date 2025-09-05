ENG vs SA: इंग्लैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, 28 साल बाद मिली कामयाबी

South Africa Won ODI Series in England After 27 Year: मैथ्यू ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स की अर्द्धशतकीय पारियों के बाद नांद्रे बर्गर और केश महाराज की घातक गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में हुए सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है. अफ्रीकी टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को सात विकेट से रौंदा था. इस सीरीज को जीतने के साथ ही टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने 1998 के बाद वो कारनामा कर दिखाया है, जो कोई नहीं कर पाया था.

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड की धरती पर 27 साल बाद वनडे सीरीज जीती है. दक्षिण अफ्रीका ने पहली और आखिरी बार 1998 में इंग्लैंड को उसी के घर पर तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3-1 से हराया था. उसके बाद से अफ्रीकी टीम को 2008, 2017 में वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. जबकि 2012 और 2022 में हुई वनडे सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई. 2008 में अफ्रीकी टीम 5 मैचों की सीरीज में 0-4 से हार गई थी.

जबकि 2012 में उसने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई. 2017 में 3 वनडे की सीरीज में अफ्रीकी टीम को 1-3 से हार मिली. आखिरी बार अफ्रीकी टीम ने 2022 में इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज खेली थी और वह सीरीज 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई था.

इंग्लैंड की धरती पर अफ्रीकी टीम का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर या न्यूट्रेल वेन्यू पर 40 में से 17 वनडे में जीत हासिल की है, जबकि 20 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. बात अगर सिर्फ इंग्लैंड की करें तो यहां खेले 31 मैचों में से दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 11 जीते हैं, जबकि 17 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं.

6 में से 3 बार हारी अफ्रीकी टीम

बात अगर सीरीज की करें तो दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहली वनडे सीरीज 1994 में खेली गई थी, जिसमें इंग्लैंड ने 2-0 से जीत दर्ज की. इसके बाद 1998 में हुई 3 मैचों की सीरीज अफ्रीकी टीम ने 3-1 से अपने नाम की. दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर कुल 6 बाइलेटरल सीरीज खेली है और तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है. जबकि एक अफ्रीकी टीम ने जीती है और दो ड्रॉ पर समाप्त हुई है.

ऐसा रहा मुकाबला

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए. टीम को एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 13.1 ओवरों में 73 रन की साझेदारी हुई. रिकेल्टन 33 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान टेंबा बावुमा महज चार रन बनाकर आउट हो गए. मार्करम ने 64 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली. शानदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीकी टीम 19 ओवरों तक तीन विकेट गंवाकर 93 रन ही बना सकी थी.

यहां से मैथ्यू ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. ब्रीत्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे. इनके अलावा स्टब्स ने 58, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक चार शिकार किए, जबकि आदिल राशिद को दो सफलताएं हाथ लगीं. इनके अलावा जैकब बेथेल ने एक विकेट अपने नाम किया.

इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन ही बना सकी. मेजबान टीम के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन जुटाए, जबकि जैकब बेथेल ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके. साउथ अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट अपने नाम किए. केशव महाराज को दो सफलताएं हाथ लगीं.

