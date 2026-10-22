SA vs AUS: बावुमा के 179 रन के बाद जानसेन-रबाडा का कहर, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रन से रौंदा

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए मुकाबले में पारी और 31 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. 179 रन की पारी खेलने वाले साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज का पहला मैच 214 रन से अपने नाम किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगले मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है. अब सीरीज का अंतिम मैच 27 अक्टूबर से केपटाउन में खेला जाएगा.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद पहली पारी 425/9 के स्कोर पर घोषित की. मुकाबले के शुरुआती 2 दिन बारिश से प्रभावित रहे थे. इस टीम ने 110 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने मार्को जानसेन के साथ सातवें विकेट के लिए 132 रन जोड़कर टीम को 242 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

जानसेन 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 85 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बावुमा ने साइमन हार्मर के साथ आठवें विकेट के लिए 183 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. बावुमा ने 19 बाउंड्री के साथ 179 रन बनाए. विपक्षी खेमे से स्कॉट बोलैंड ने 81 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटकाए.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 99 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 28 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने 14-14 रन की पारियां खेलीं. विपक्षी खेमे से मार्को जानसेन ने 33 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर ने 2-2 शिकार किए.

साउथ अफ्रीका के पास पहली पारी के आधार पर 326 रन की बढ़त थी. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में 295 रन ही बना सकी.

इस टीम ने 8 के स्कोर पर निक मैडिन्सन (8) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला. उन्होंने मार्नस लाबुशेन (39) के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की, लेकिन लाबुशेन के आउट होने के बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

इस पारी में ट्रेविस हेड ने 15 चौकों के साथ 121 रन बनाए, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 40 रन की पारी खेली. इनके अलावा, एलेक्स कैरी ने नाबाद 37 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि वियान मुल्डर ने 3 विकेट निकाले.

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