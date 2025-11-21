स्टेडियम..लाइट..एक्शन, स्मृति मंधाना को स्टाइल में प्रपोज किया पलाश मुच्छल ने

हाल ही में विश्व कप जीतने भारतीय वीमेंस टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की सूत्रों के अनुसार रविवार को होने जा रही शादी से जुड़े समारोह और रस्मों का सिलसिला वीरवार को स्टाइल में आगाज हुआ. पहले मंधाना ने वीरवार को मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में वीडियो जारी किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी कड़ी में स्मृति का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आया और यह भी पहले वाले की तरह छा गया. इस वीडियो में उनके मंगेदर और म्युजिशियन पलाश मुच्छल घुटनों में बैठकर स्मृति को प्रपोज करते दिखाई पड़ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो की यूएसपी एकदम अलग है.
World Cup Winner Smriti Mandhana engaged💍on the World Cup Winning Pitch 👏🏻— Richard Kettleborough (@RichKettle07) November 21, 2025
- Video of the Day 🤩pic.twitter.com/1T4N1iEd8F
दरअसल पलाश मुच्छल ने स्मृति को प्रपोज करने के लिए मुंबई का ठीक वही डीवाई पाटिल स्टेडियम चुना, जहां कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वीडियो में दिखाया गया है कि पलाश खूबसूरत महरून ड्रेस में एकदम परी लग रही स्मृति मंधाना को सरप्राइज देते हैं. मुच्छल स्मृति को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में एंट्री लेते हैं. और इसके बाद वह मंधाना को घुटने पर बैठकर रिंग के साथ प्रमोज करते हैं.
सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों को फैंस शेयर कर रहे हैं
this is what we call a fairytale proposal, getting proposed on the cricket pitch, smriti said YES 💍❤️ pic.twitter.com/OfGtYD5iXG— फ (@FlaviaNagpal) November 21, 2025
साथी खिलाड़ियों ने पिछले कई दिनों से स्मृति के घर डेरा डाला हुआ है
Team smriti ready for Haldi 💃💕 pic.twitter.com/AtsVoaamsJ— Bonny 🎀💕 (@harryjeee) November 21, 2025
एक और कार्यक्रम में टीम इंडिया की साथी खिलाड़ी जश्न मनाती हुईं
Tum husn pari, tum Jane jaha tum sabse hasi tum sabse jawa... Smriti Indian icon smriti🙂↕️ pic.twitter.com/HWur9s9miw— Ishan's🤫🧘🧡 (@IshanWK32) November 21, 2025
