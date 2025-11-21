विज्ञापन
स्टेडियम..लाइट..एक्शन, स्मृति मंधाना को स्टाइल में प्रपोज किया पलाश मुच्छल ने

Smriti weds Palash: स्मृति ने वीरवार को मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में वीडियो पोस्ट किया, तब से लेकर मंधाना लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं

स्टेडियम..लाइट..एक्शन, स्मृति मंधाना को स्टाइल में प्रपोज किया पलाश मुच्छल ने
Smriti Mandhana weds Palash: स्मृति मंधाना और उनके मंगेतर पलाश मुच्छल

हाल ही में विश्व कप जीतने भारतीय वीमेंस टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की सूत्रों के अनुसार रविवार को होने जा रही शादी से जुड़े समारोह और रस्मों का सिलसिला वीरवार को स्टाइल में आगाज हुआ. पहले मंधाना ने वीरवार को मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में वीडियो जारी किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी कड़ी में स्मृति का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आया और यह भी पहले वाले की तरह छा गया. इस वीडियो में उनके मंगेदर और म्युजिशियन पलाश मुच्छल घुटनों में बैठकर स्मृति को प्रपोज करते दिखाई पड़ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो की यूएसपी एकदम अलग है. 

दरअसल पलाश मुच्छल ने स्मृति को प्रपोज करने के लिए मुंबई का ठीक वही डीवाई पाटिल स्टेडियम  चुना, जहां कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वीडियो में दिखाया गया है कि पलाश खूबसूरत महरून ड्रेस में एकदम परी लग रही स्मृति मंधाना को सरप्राइज देते हैं. मुच्छल स्मृति को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में एंट्री लेते हैं. और इसके बाद वह मंधाना को घुटने पर बैठकर रिंग के साथ प्रमोज करते हैं.

सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों को फैंस शेयर कर रहे हैं

साथी खिलाड़ियों ने पिछले कई दिनों से स्मृति के घर डेरा डाला हुआ है

एक और कार्यक्रम में टीम इंडिया की साथी खिलाड़ी जश्न मनाती हुईं

