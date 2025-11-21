विज्ञापन

Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना ने इस कॉलेज से की है पढ़ाई, ये है होने वाले पति पलाश मुच्छल की एजुकेशन

Smriti Mandhana Engagement: स्मृति मंधाना और मुच्छल की शादी होने वाली है, दोनों ही पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं.

स्मृति मंधाना की सगाई

Smriti Mandhana Marriage: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को उनकी पलाश मुच्छल के साथ शादी होगी. खुद स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट कर अपनी सगाई को कंफर्म किया और गाने से ये भी बताया कि जल्द ही शादी होने जा रही है. ऐसे में आज हम आपको स्मृति मंधाना और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं. उनके तमाम फैंस को ये जानने में काफी दिलचस्पी है कि आखिर स्मृति ने किस कॉलेज से पढ़ाई की है. 

स्मृति मंधाना की पढ़ाई 

​स्मृति मंधाना मुंबई से हैं और यहीं उनका जन्म भी हुआ था. महाराष्ट्र के सांगली जिले के माधवनगर में उन्होंने अपना बचपन बितया और यहीं के स्कूल से पढ़ाई पूरी की. स्कूल के दिनों से ही उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में बढ़ने लगी. इसके बाद सांगली के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी. कॉम की डिग्री ली. हालांकि तब तक वो क्रिकेट को अपने करियर के तौर पर चुन चुकी थीं और नेशनल लेवल पर खेलना शुरू कर दिया था. स्मृति मंधाना की नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा है. क्रिकेट के अलावा वो ब्रांड प्रमोशन और बाकी तमाम तरह के एडवर्टिजमेंट से भी कमाई करती हैं. 

कहां से पढ़े हैं पलाश मुच्छल?

स्मृति मंधाना के होने वाले पति पालाश मुच्छल म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर हैं, दोनों ही पिछले पांच सालों से रिलेशनशिप में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाश मुच्छल ने इंदौर के क्वींस कॉलेज से स्कूली पढ़ाई पूरी की है, साथ ही इंदौर से ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. इसके बाद उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग और इसमें शिक्षा ली है. पलाश मुच्छल की संपत्ति 40 करोड़ से ज्यादा है, यानी वो इस मामले में स्मृति से थोड़े आगे हैं. पलाश ने बॉलीवुड में कई गानों को कंपोज किया है और वो खुद भी गाते हैं. 

स्मृति मंधाना और पलाश को अक्सर एक साथ देखा जाता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फोटो भी पोस्ट करते हैं. महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी पलाश और स्मृति का वीडियो वायरल हुआ था. लंबे रिलेशशिप के बाद अब आखिरकार दोनों शादी करने जा रहे हैं. 

