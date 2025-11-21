विज्ञापन

पलाश मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को किया प्रपोज, वर्ल्ड कप विनर हुईं इमोशनल, देखें वीडियो

पलाश मुच्छल ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें डीवाई पाटिल स्टेडियम में वह घुटनों पर बैठकर स्मृति मंधाना को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं.

पलाश मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को किया प्रपोज, वर्ल्ड कप विनर हुईं इमोशनल, देखें वीडियो
स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने किया प्रपोज
नई दिल्ली:

म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिससे पहले पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना को क्रिकेट के मैदान में घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम का है, जिसमें कपल इमोशनल होते हुए दिख रहा है. वीडियो देख फैंस भी प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को पलाश मुच्छल के साथ शादी करने वाली हैं.

