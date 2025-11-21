विज्ञापन

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की हल्दी का पहला वीडियो आया सामने, ढोल-नगाड़ों पर नाचती दिखीं वर्ल्ड कप विनर दुलहनिया

भारतीय क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और फेमस म्यूजिशियन पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं. शादी से पहले आज स्मृति की हल्दी की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

स्मृति मंधान और पलाश मुच्छल की हल्दी की रस्म आज होगी
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और फेमस म्यूजिशियन पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं. शादी से पहले आज स्मृति की हल्दी की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस खास मौके पर उनकी टीम की कई खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जिससे समारोह का माहौल और भी खुशनुमा बन गया है. हल्दी की तस्वीरों में स्मृति बेहद खुश और पारंपरिक लुक में दिख रही हैं. फैंस लगातार इन तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं और शादी को लेकर उत्साहित हैं.

इसी बीच पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसने फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी. वीडियो में स्मृति की आंखों पर कपड़ा बांधा गया है और उन्हें डीवाई पाटिल स्टेडियम में ले जाया जाता है. जैसे ही वह आंखों की पट्टी हटाती हैं, उनके सामने पलाश घुटनों पर बैठकर हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता और डायमंड रिंग लिए दिखाई देते हैं. यह देखकर स्मृति इमोशनल हो जाती हैं और खुशी के आंसू रोक नहीं पातीं.

वीडियो के एंड में स्मृति पलाश की उंगली में रिंग पहनाती हैं और दोनों अपने रिंग कैमरे के सामने दिखाते हैं. यह रोमांटिक पल सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है और फैंस इसे ‘ड्रीम प्रपोजल' कह रहे हैं. अक्टूबर में एक कार्यक्रम के दौरान पलाश के बयान, "वह जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं", के बाद से दोनों की रिलेशनशिप काफी चर्चा में थी. 

हाल ही में स्मृति ने भारत को ICC Women's ODI World Cup जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पलाश ने भी उनकी सफलता पर कई पोस्ट किए थे, जिनमें उनका ‘SM18' टैटू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. शादी से पहले सामने आई ये तस्वीरें और वीडियो इस जोड़ी को सोशल मीडिया का सबसे चर्चित कपल बना रही हैं.

