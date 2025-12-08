विज्ञापन
Smriti Mandhana: स्टील की बनीं हैं स्मृति मंधाना, नेट्स पर तैयारी की तस्वीर हुई वायरल

Smriti Mandhana Practice: रविवार को आख़िरकार स्मृति मंधाना ने अपनी शादी कैंसिल करने की ख़बर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और क्रिकेट के ज़रिये आगे बढ़ने का एलान भी कर दिया. वहीं सोमवरा को उनकी प्रैक्टिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

Smriti Mandhana: स्टील की बनीं हैं स्मृति मंधाना, नेट्स पर तैयारी की तस्वीर हुई वायरल
Smriti Mandhana: स्मृति भावनात्मक रूप से उबरने की कोशिशों में जुटी हैंं
  • स्मृति मंधाना ने भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टी-20 सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है
  • उन्होंने हाल ही में अपनी शादी कैंसिल करने की घोषणा इंस्टाग्राम पर की और क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया है
  • स्मृति की क्रिकेटर दोस्तों ने कठिन समय में उनकी मदद की और उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं
Smriti Mandhana Started Training: टीम इंडिया के क्रिकेट प्रैक्टिस और नेट्स की आपने हज़ारों तस्वीरें देखी होंगी. मगर वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना की एक तस्वीर बेहद ख़ास है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है. भारत और श्रीलंका को दो हफ़्ते बाद 21 दिसंबर से 5 टी-20 मैच की सीरीज़ खेलनी है और इसके लिए वर्ल्ड चैंपियन और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है.  

क़रीब दो हफ़्ते पहले विश्व विजेता टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के अलावा शादी के वीडियोज़ और फ़ोटो खूब वायरल हुए. हर ज़ुबां पर वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना की शादी की चर्चा रही. कल रविवार को आख़िरकार स्मृति मंधाना ने अपनी शादी कैंसिल करने की ख़बर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और क्रिकेट के ज़रिये आगे बढ़ने का एलान भी कर दिया. 

महिला क्रिकेटर दोस्तों ने रखी मिसाल 

NDTV के सूत्र बताते हैं कि 23 नवंबर के बाद शादी टलने, पिता के अस्पताल जाने के बाद से ही स्मृति ने खुद को संभाल लिया. इसमें उनकी क्रिकेट की दोस्त जेमाइमा रोड्रिगेज़, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव और श्रेयांका पाटिल जैसी दोस्तों ने भी स्मृति की खूब मदद की और दोस्ती की मिसाल भी पेश की. 

स्टील की बनी हैं स्मृति

सूत्र ये भी बताते हैं कि स्मृति ने इन सब घटनाक्रम से उबरते हुए अपने घर पर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी. स्मृति की दोस्त और सीनियर और महाराष्ट्र टीम की पूर्व कप्तान सोनिया डबीर बताती हैं कि चाहे कैसा भी मौसम हो, आंधी हो, तूफ़ान हो स्मृति अपनी प्रैक्टिस से कभी नहीं चूकतीं. 

स्मृति ने अपनी शादी कैंसिल करने को लेकर जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उसमें साफ़ तौर पर लिखा, “…मेरा मानना है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफ़ी जीतती रहूंगी और मेरा फ़ोकस हमेशा वहीं रहेगा.”

सांगली में ही शुरू की तैयारी

NDTV के सूत्र बताते हैं कि शादी-हल्दी के समारोह, पिता की बीमारी, सोशल मीडिया और मीडिया की ख़बर और अटकलों के बीच स्मृति ने आगे बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया. स्मृति ने 23 नवंबर के हादसे के बीद तीसरे-चौथे दिनों से ही सांगली में ही तैयारी करते हुए मंधाना ने क्रिकेट को ही अपना हथियार बनाया जिसमें उन्हें महारथ हासिल है. वर्ल्ड चैंपियन मंधाना क्रिकेट के ज़रिये और भी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए दो सौ फ़ीसदी प्रतिबद्ध नज़र आती हैं. 

भारतीय महिला उपकप्तान मंधाना ने अपने पोस्ट में लिखा है, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी यही करने की गुज़ारिश करूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ने का मौका दें.

