Smriti Mandhana Wedding: कितने मेहमानों को मिला है न्योता, कहां हो रही है वर्ल्ड चैंपियन मंधाना की शादी, कैसे पहुंचेंगे सितारे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार-फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी की रस्में 21 नवंबर को हल्दी समारोह के साथ शुरू हो गईं. सांगली में 23 नवंबर को दोनों की शादी है. सोशल मीडिया पर वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना की धूम मची हुई है. वर्ल्ड चैंपियन टीम की तकरीबन सभी खिलाड़ी सांगली पहुंच चुकी हैं. हज़ार से ज़्यादा अस्पतालों और मेडिकल हब के तौर पर जाना जानेवाले पूरे सांगली शहर में मंधाना की शादी के ही चर्चे हो रहे हैं. क्रिकेट टीम के अलावा, बॉलीवुड, पुरुष क्रिकेट टीम के दिग्गज और राजनेता कल धूमधाम से होनेवाली मंधाना की शादी में शिरकत कर उस शानदार समारोह की धूम मचाते नज़रूर नज़र आएंगे.

सांगली कैसे पहुंचेंगे सितारे

मुंबई से तकरीबन पौने चार सौ किलोमीटर दूर सांगली तक पहुंचने के लिए सितारों को कोल्हापुर एयरपोर्ट आना पड़ेगा. सांगली से 50 किमी दूर कोल्हापुर से कई सितारे अपनी कार से सांगली पहुंचेंगे. मुंबई से भी कई सितारे अपनी कार से सांगली आ सकते हैं. 8 लाख की आबादी वाला सांगली अपने शहर की इस सबसे लोकप्रिय शादी के लिए तैयार है. जबकि कई सितारे कोल्हापुर और कवलापूर से होते हुए सांगली पहुंच सकते हैं.

किन क्रिकेटर्स को मिला न्योता

वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम ज़ाहिर तौर पर स्मृति मंधाना की सबसे ख़ास मेहमान हैं. लेकिन सांगली में चर्चा है कि स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी के लिए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, और वीवीएस लक्ष्मण को ख़ास तौर पर न्योता भेजा गया है. इस लिस्ट में कई और क्रिकेटर्स के भी नाम जुड़े हैं.

महिला क्रिकेट टीम की कई सदस्य पहले से ही सांगली में धमाल मचा रही हैं. स्मृति के साथ जेमाइमा रोड्रिगेज़, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, शेफालि वर्मा, रेणुका सिंह, ऋचा घोष और श्रेयांका पाटिल जैसी सितारों की कई तस्वीरें और वीडियो पहले से ही वायरल हैं. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के भी शादी में पहुंचने की ख़बरें आ रही हैं.

राजनेताओं को न्योता माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी सांगली से 10 किमी दूर कवलापूर के हेलीपैड के ज़रिये इस विवाहोत्सव में शामिल होंगे. कोल्हापुर और कवलापूर से राजनेता और क्रिकेट और बॉलीवुड के स्टार कार से स्मृति मंधाना के समडोई के फॉर्म हाउस SM18 में पहुंचेंगे.

बॉलीवुड से मिल रही बधाइयां स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल बॉलीवुड के संगीतकार और एक्टर भी रहे हैं. ऐसे में पलाश के बॉलीवुड के दोस्तों के इस बेहद ख़ास शादी में शिरकत होने की बात कही जा रही है. मशहूर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को भी न्योता भेजा गया है. माना जा रहा है कि इस शादी की रौनक बढ़ाने सोनू का आना पक्का है.

हालांकि स्मृति का परिवार इसे मीडिया से दूर प्राइवेट अफेयर की तरह मना रहा है. फिर भी माना जा रहा है कि इस शादी में 200 बेहद ख़ास मेहमान ज़रूर शामिल होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो शादी दोपहर में होगी. पलाश मुच्छल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, दोपहर में शादी होगी. हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ अपने करीबी लोगों को बुलाया है. मेरी तरफ से लगभग 70 मेहमान हैं और मंधाना तरफ से भी 70 मेहमान हैं. यह एक छोटी सी शादी है, जिसमें कोई रिसेप्शन नहीं है. हम पॉलिटिकल और क्रिकेट की दुनिया के कुछ लोगों के साथ एक छोटी से समारोह में मुलाकात करेंगे.

(सांगली से शरद सातपुते के इनपुट के साथ)

