स्मृति मंधाना की ननद-ननदोई हैं बॉलीवुड का जाना माना नाम, सलमान खान-ऋतिक संग किया काम

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

स्मृति मंधाना के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे पलाश मुच्छल
नई दिल्ली:

क्रिकेटर और वर्ल्डकप विनर स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वहीं उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल के साथ हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इसी बीच इंस्टाग्राम पर स्मृति मंधाना की ननद ने भी कुछ हल्दी सेरेमनी की फोटो शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्मृति मंधाना की ननद-ननदोई और कोई नहीं बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल और म्यूजिक कंपोजर मिथुन हैं, जो बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं.

स्मृति मंधाना की ननद हैं पलक मुच्छल

पलाश मुच्छल भारतीय संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं, जो कि कई बॉलीवुड गाने कंपोज कर चुके हैं. पलाश की बड़ी बहन पलक मुच्छल हैं, जो बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं. उन्होंने सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन की फिल्मों में गानों को अपनी आवाज दी है. नेटवर्थ की बात करें तो पलक मुच्छल का नेटवर्थ 20 से 50 करोड़ के बीच बताया गया है.

पलाश मुच्छल के जीजा हैं मिथुन

पलाश मुच्छल के जीजा और पलक मुच्छल के पति मिथुन हैं, जो बॉलीवुड के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हैं. मिथुन ने आशिकी 2 को कंपोज किया है. इसके अलावा सनम रे को भी मिथुन ने ही बनाया है. वह बॉलीवुड के सबसे महंगे म्यूजिशियन हैं, जो एक फिल्म के 25 करोड़ रुपए लेते हैं. उन्होंने 6 नवंबर 2022 को पलक मुच्छल से शादी की थी.

हल्दी सेरेमनी की पलक मुच्छल ने शेयर की तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर भाई पलाश मुच्छल की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें पलक मुच्छल ने हाल ही में शेयर कीं, जिसमें दूल्हेराजा को हल्दी लगाते हुए मिथुन नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ तस्वीरों में कपल को पोज देते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा पलक मुच्छल ने हार्ट इमोजी के साथ स्मृति मंधाना को प्रपोज करने वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

