'मुन्ना भाई MBBS' के अंदाज में स्मृति मंधाना ने शादी समारोह के आगाज का किया ऐलान, फैंस के बीच वीडियो हुआ वायरल

Smriti Mandhana Wedding Preparation Dance Video Viral: स्मृति मंधाना को लेकर खबर है कि 23 नवंबर को म्यूज़िक कंपोज़र-फ़िल्ममेकर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं.

Smriti Mandhana Wedding Preparation Dance Video Viral: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना एक मज़ेदार वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें स्मृति अपनी के साथ भारतीय टीम की उनकी साथी खिलाड़ी मुन्‍ना भाई एमबीबीएस के मशहूर गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं.

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ है स्मृति के हाथ में दिखाई देने वाली इंगेजमेंट रिंग. जेमिमा मज़ाकिया अंदाज़ में उनसे पूछती भी दिखाई देती हैं, "ओ भाई… हुआ क्या?" जिसके बाद बैकग्राउंड में बजता गाना "समझो हो हो गया…", वीडियो को और भी मज़ेदार बना देता है. यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह 23 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर पलक मुछाल के भाई और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल से विवाह करने वाली हैं.

पलाश मुच्छल कौन हैं?

पलाश मुच्छल 30 साल के म्यूज़िक कंपोज़र और फ़िल्ममेकर हैं, जिनकी सगाई 29 साल की इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना से हुई है. पलाश की बड़ी बहन, पलक मुच्छल, एक बॉलीवुड सिंगर हैं, जिन्होंने सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे टॉप एक्टर्स की कई फ़िल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी है. उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की फ़िल्म 'खेलें हम जी जान से' में अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ लीड रोल में भी काम किया है.

कहा जाता है कि पलाश ने टी-सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक कंपनी और पाल म्यूज़िक के लिए 40 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो बनाए हैं. उन्होंने रिक्शा नाम की एक वेब सीरीज़ भी डायरेक्ट की है और अभी राजपाल यादव और रुबीना दिलाइक स्टारर 'अर्ध' नाम की एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं.

दूसरी ओर, मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं. उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (विमेंस टीम) ने ऑक्शन में 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था.

India Women, Smriti Mandhana, Cricket
