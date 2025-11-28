विज्ञापन
विशेष लिंक

SMAT 2025: कभी मुंबई ने खरीदा था 2.20 करोड़ में, अब 140 किमी/घंटा स्पीड, 'स्टाइल' के साथ लौटा, जानें कौन हैं सुशांत मिश्रा

Sushant Mishara, Syed Mushtaq Alit Trophy: झारखंड की लगातार दो बड़ी टीमों के खिलाफ जीत में सुशांत ने अहम रोल निभाया है

Read Time: 3 mins
Share
SMAT 2025: कभी मुंबई ने खरीदा था 2.20 करोड़ में, अब 140 किमी/घंटा स्पीड, 'स्टाइल' के साथ लौटा, जानें कौन हैं सुशांत मिश्रा
SAMT 2025: लेफ्टी पेसर सुशांत मिश्रा ने फ्रेंचाइजी मैनेजरों को आकर्षित किया है

जब दुर्भाग्य की मार पड़ती है, तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है. और कुछ ऐसा ही झारखंडी लेफ्टी पेसर सुशांत मिश्रा के साथ साल 2023 में घटित हुआ था. मुंबई इंडियंस ने इस अनकैप्ड लेफ्टी पेसर को करीब दो साल पहले 2 करोड़, 20 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था, लेकिन चोट की मार ऐसी पड़ी कि अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में करियर का आगाज ही नसीब नहीं हुआ. बहरहाल, अब जब दिसंबर में मिनी ऑक्शन होने जा रही है, तो उससे ठीक पहले खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सुशांत मिश्रा ने जबर्दस्त अंदाज में वापसी की है.

पिछले दो मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन

मुश्ताक अली ट्रॉफी के पिछले दोनों मुकाबलों में सुशांत मिश्रा ने अपनी तीखी स्पीड से दिल्ली के बल्लेबाजों के भी दांत अच्छी तरह खट्टे किए, तो कर्नाटक के बल्लेबाजों के भी. दिल्ली के खिलाफ मंगलवार को 7 विकेट से मिली जीत में चार ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो शुक्रवार को कर्नाटक के खिलाफ के खिलाफ मिली 2 विकेट से जीत में सुशांत मिश्रा ने फिर से 3 विकेट चटकाकर फ्रेंचाइजी मैनेजरों को बता दिया कि वह नीलामी में फिर से छा जाने के लिए तैयार हैं. सुशांत मुश्ताक अली ट्रॉफी में फिलहाल 140 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं

रिलायंस के प्रोग्राम का थे हिस्सा

सुशांत मिश्रा साल 2023 में रिलायंस के यूके डवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे. इसमें रॉबिन मिंज भी शामिल थे. इससे इस बॉलर की काबिलियत के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. लगातार सुधार हुआ, तो सुशांत के लिए मुंबई इंडियंस ने साल 2024 में 2.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई. दुर्भाग्य से य लेफ्टी पेसर चोटिल हो गया और मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहा. मगर अब सुशांत ने करीब डेढ़ साल बाद वापसी करते हुए लगातार दो मैचों में 3-3 विकेट मजबूत टीमों के खिलाफ चटकाए.

Latest and Breaking News on NDTV

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा रहा है प्रदर्शन

सुशांत मिश्रा ने अभी तक 11 फर्स्ट क्लास मैच झारखंड के लिए खेले हैं. और इन मैचों में उन्होंने 28 विकेट लिए हैं. पारी में 4 और 5 विकेट एक-एक बार लिए हैं. वहीं, 10 लिस्ट ए (50 ओवर) और राज्य के लिए खेले 5 टी20 मैचों में 5 मैचों में क्रमश: 15 और 10 विकेट चटकाए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sushant Samirkumar Mishra, Mumbai Indians, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now