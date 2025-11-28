SMAT 2025: कभी मुंबई ने खरीदा था 2.20 करोड़ में, अब 140 किमी/घंटा स्पीड, 'स्टाइल' के साथ लौटा, जानें कौन हैं सुशांत मिश्रा

जब दुर्भाग्य की मार पड़ती है, तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है. और कुछ ऐसा ही झारखंडी लेफ्टी पेसर सुशांत मिश्रा के साथ साल 2023 में घटित हुआ था. मुंबई इंडियंस ने इस अनकैप्ड लेफ्टी पेसर को करीब दो साल पहले 2 करोड़, 20 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था, लेकिन चोट की मार ऐसी पड़ी कि अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में करियर का आगाज ही नसीब नहीं हुआ. बहरहाल, अब जब दिसंबर में मिनी ऑक्शन होने जा रही है, तो उससे ठीक पहले खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सुशांत मिश्रा ने जबर्दस्त अंदाज में वापसी की है.

पिछले दो मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन

मुश्ताक अली ट्रॉफी के पिछले दोनों मुकाबलों में सुशांत मिश्रा ने अपनी तीखी स्पीड से दिल्ली के बल्लेबाजों के भी दांत अच्छी तरह खट्टे किए, तो कर्नाटक के बल्लेबाजों के भी. दिल्ली के खिलाफ मंगलवार को 7 विकेट से मिली जीत में चार ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो शुक्रवार को कर्नाटक के खिलाफ के खिलाफ मिली 2 विकेट से जीत में सुशांत मिश्रा ने फिर से 3 विकेट चटकाकर फ्रेंचाइजी मैनेजरों को बता दिया कि वह नीलामी में फिर से छा जाने के लिए तैयार हैं. सुशांत मुश्ताक अली ट्रॉफी में फिलहाल 140 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं

Uncapped fast bowler



Sushant mishra the left arm pacer from jharkhand.



He is perfect with line & length



He can bowl 140kmph+



He was previously part of SRH & GT



During the mega auction he was injured.

रिलायंस के प्रोग्राम का थे हिस्सा

सुशांत मिश्रा साल 2023 में रिलायंस के यूके डवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे. इसमें रॉबिन मिंज भी शामिल थे. इससे इस बॉलर की काबिलियत के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. लगातार सुधार हुआ, तो सुशांत के लिए मुंबई इंडियंस ने साल 2024 में 2.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई. दुर्भाग्य से य लेफ्टी पेसर चोटिल हो गया और मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहा. मगर अब सुशांत ने करीब डेढ़ साल बाद वापसी करते हुए लगातार दो मैचों में 3-3 विकेट मजबूत टीमों के खिलाफ चटकाए.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा रहा है प्रदर्शन

सुशांत मिश्रा ने अभी तक 11 फर्स्ट क्लास मैच झारखंड के लिए खेले हैं. और इन मैचों में उन्होंने 28 विकेट लिए हैं. पारी में 4 और 5 विकेट एक-एक बार लिए हैं. वहीं, 10 लिस्ट ए (50 ओवर) और राज्य के लिए खेले 5 टी20 मैचों में 5 मैचों में क्रमश: 15 और 10 विकेट चटकाए हैं.