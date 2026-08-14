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सचिन और विराट भी पीछे, गॉल में KL राहुल के पास इतिहास रचने का मौका, खतरे में कुंबले का रिकॉर्ड

भारत-श्रीलंका के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन 27 डिसमिसल के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे 23 और एमएस धोनी व ऋद्धिमान साहा 22-22 डिसमिसल के साथ अगले स्थानों पर हैं.

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सचिन और विराट भी पीछे, गॉल में KL राहुल के पास इतिहास रचने का मौका, खतरे में कुंबले का रिकॉर्ड
केएल राहुल
IANS

Sri Lanka vs India, 1st Test: शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को कड़ा इम्तिहान देना होगा. इस हाई-वोल्टेज एक्शन से पहले रिकॉर्ड बुक के एक दिलचस्प पन्ने पर नजर डालते हैं. इस प्रतिद्वंद्विता में कई भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से छाप छोड़ी है, लेकिन फील्डिंग में सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट भी कम रोचक नहीं है.

भारत-श्रीलंका के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन 27 डिसमिसल के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे 23 और एमएस धोनी व ऋद्धिमान साहा 22-22 डिसमिसल के साथ अगले स्थानों पर हैं. इस लिस्ट में कई दिग्गज बल्लेबाजों के साथ विकेटकीपर और गेंदबाज भी शामिल हैं.

कुबंले के रिकॉर्ड पर केएल राहुल की नजर

टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल के पास टेस्ट सीरीज में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने का मौका होगा.  केएल राहुल 13 डिसमिसल के साथ अनिल कुंबले की बराबरी पर हैं. अगर वह सिर्फ एक डिसमिसल कर देते हैं तो कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

श्रीलंका के खिलाफ भारत के टॉप-20 फील्डर्स

  • मोहम्मद अजहरुद्दीन - 27 डिसमिसल
  • अजिंक्य रहाणे - 23
  • एमएस धोनी - 22
  • ऋद्धिमान साहा - 22
  • नयन मोंगिया - 18
  • राहुल द्रविड़ - 16
  • अनिल कुंबले - 13
  • केएल राहुल - 13
  • सचिन तेंदुलकर - 12
  • वीवीएस लक्ष्मण - 11
  • किरण मोरे - 11
  • एस. वेंकटराघवन - 11
  • विराट कोहली - 10
  • रविचंद्रन अश्विन - 9
  • सौरव गांगुली - 8
  • गौतम गंभीर - 8
  • हरभजन सिंह - 8
  • ऋषभ पंत - 8
  • रोहित शर्मा - 8
  • शिखर धवन - 7

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर निराशाजनक है. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली करारी हार (व्हाइटवॉश) ने भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है. लगातार मिली हार और उसके बाद कई सपोर्ट स्टाफ सदस्यों - दो असिस्टेंट कोच और एक फील्डिंग कोच - के बाहर होने से गंभीर और टीम के लिए नई शुरुआत की जरूरत तुरंत महसूस होने लगी है.

हालांकि, गाले में वापसी करना या जीत हासिल करना मेहमान टीमों के लिए मुश्किल काम है. अक्सर, यहां टीमों के सपने टूट जाते हैं. अगर यह बात सतही लगे, तो आंकड़ों पर एक नज़र डालना ही काफी होगा.

49 टेस्ट मैचों में से श्रीलंका ने 27 जीते

1998 के बाद से यहां खेले गए 49 टेस्ट मैचों में से श्रीलंका ने 27 जीते हैं. यह दबदबा उनके चालाक स्पिनरों की वजह से बना है जो विरोधी टीम की कमर तोड़ देते हैं. मेजबान देश मुथैया मुरलीधरन और रंगना हेराथ के सुनहरे दौर से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस जैसे स्पिनर हैं, जिन्होंने गाले को अपना अभेद्य किला बना लिया है.

इसलिए, हालात इस भारतीय टीम के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में उनके बल्लेबाजों को मिशेल सेंटनर और साइमन हार्मर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा था. लेकिन इस टीम में 2017 में यहां आई टीम के साथ अजीब सी समानता है, जब भारत ने आखिरी बार यहाँ टेस्ट सीरीज़ खेली थी.

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

श्रीलंका: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चांदीमल, पासिंदु सूरियाबंदारा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

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