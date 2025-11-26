हार्मर ने डेल स्टेन का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, मार्कराम ने रच दिया इतिहास, जानें पहले टेस्ट में क्या कुछ हुआ

- गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को चार सौ आठ रनों से हराया
- साइमन हार्मर भारत में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए हैं
- उन्होंने डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़कर एक मैच में 27 विकेट लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया
India vs South Africa, 2nd Test at Guwahati: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले गए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम 408 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. यहीं नहीं कई खिलाड़ियों ने विशेष उपलब्धियां भी हासिल की. जो कुछ इस प्रकार है-
साइमन हार्मर ने डेल स्टेन को तोड़ा रिकॉर्ड
साइमन हार्मर (27) दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भारत में टेस्ट खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि डेल स्टेन (26) को पीछे छोड़ रहा है.
दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज
27* - साइमन हार्मर
26 - डेल स्टेन
21 - मोर्ने मोर्कल
18 - मखाया एंटिनी
एडेन मार्कराम का ऐतिहासिक कारनामा
एडेन मार्कराम भारत के खिलाफ किसी मेहमान टीम की तरफ से टेस्ट में क्षेत्ररक्षण के दौरान सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले संयुक्त रूप से पहले क्षेत्ररक्षक बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने डेव व्हाटमोर की बराबरी की है.
12* - एडेन मार्कराम - दक्षिण अफ्रीका - भारत दौरा 2025
12 - डेव व्हाटमोर - ऑस्ट्रेलिया - भारत दौरा 1979
10 - नील हार्वे - ऑस्ट्रेलिया - भारत दौरा 1956
10 - इयान चैपल ऑस्ट्रेलिया - भारत दौरा 1969
10 - जो रूट - इंग्लैंड - भारत दौरा 2024
