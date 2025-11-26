IND vs SA: इन 5 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का तोड़ नहीं ढूंढ पाई टीम इंडिया, घर में दी शर्मनाक शिकस्त

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का सफलतापूर्वक समापन हो चुका है. सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोलकाता में खेला गया था. जहां अफ्रीकी टीम 30 रनों से बाजी मारने में कामयाब हुई थी. वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला गया यहां भी मेहमान टीम 408 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रही. बात करें अफ्रीकी टीम के इस ऐतिहासिक जीत में उन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जिनकी वजह से अफ्रीकी टीम भारतीय जमीन पर बाजी मारने में कामयाब रही, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

साइमन हार्मर

लिस्ट में पहला नाम 36 वर्षीय स्पिनर साइमन हार्मर का आता है. जिन्होंने केवल अफ्रीकी टीम की तरफ से ही नहीं, बल्कि दोनों टीमों की तरफ से मिलाकर सर्वाधिक सफलता हासिल की. टीम के लिए कोलकाता टेस्ट में उन्होंने 8 विकेट चटकाए, जबकि गुवाहाटी टेस्ट में उन्हें 9 सफलता हाथ लगी. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

मार्को जेनसन

दूसरा नाम युवा ऑलराउंडर मार्को जेनसन का आता है. हार्मर की तरह ही उनका प्रदर्शन भी दोनों मुकाबलों में सराहनीय रहा. टीम के लिए कोलकाता टेस्ट में उन्होंने 5 सफलता प्राप्त की, जबकि गुवाहाटी टेस्ट में 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इसके अलावा पहली पारी में वह 93 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलने में भी कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

एडेन मार्कराम

अनुभवी सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम संपन्न हुए टेस्ट सीरीज में जरूर कोई शतक या अर्धशतक लगाने में नाकामयाब रहे. मगर उन्होंने टीम के लिए कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी को छोड़ दिया जाए तो सभी मुकाबलों में सधी हुई पारी खेलते हुए शानदार शुरूआत दिलाई. नतीजन प्रोटियाज टीम एक ऐतिहासिक सीरीज जीतने में कामयाब रही. पूरे सीरीज के दौरान उन्होंने चारों पारियों में मिलाकर 102 रन बनाए.

टेम्बा बावुमा

टेम्बा बावुमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है. कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 55 रनों की नाबाद जुझारू पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा कप्तानी में भी उनका जलवा रहा. उन्होंने अपनी सूझबूझ भरी कप्तानी से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

सेनुरन मुथुसामी

दूसरे टेस्ट के लिए जरूर मुथुसामी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' नहीं चुना गया. मगर उनके जुझारू शतकीय पारी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 109 रनों की शतकीय पारी खेली. जिसके बदौलत अफ्रीकी टीम एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही. इसके अलाना उन्होंने गेंदबाजी में एक अहम सफलता भी प्राप्त की.

