हरियाणा में VVIP नंबर के लिए फूंक दिए सवा करोड़, जानें कितने की है दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट

Most Expensive Number Plate: कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है... कई लोग इस कहावत को सच साबित कर देते हैं. ऐसा ही भारत के हरियाणा में भी हुआ है, जहां एक शख्स ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए करीब सवा करोड़ रुपये की बोली लगा दी. ऐसा करने के बाद ये भारत का अब तक का सबसे महंगा कार रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है. सोनीपत में हुई इस नीलामी की चर्चा देशभर में हो रही है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है? इस नंबर की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी एक बार जरूर कहेंगे कि वाकई शौक बड़ी चीज है...

हरियाणा में बिका भारत का सबसे महंगा नंबर

वीआईपी या फिर फैंसी नंबर का शौक कई लोगों को होता है, कुछ लोग अपनी किसी खास तारीख वाला नंबर लेते हैं तो कुछ लोगों को यूनिक नंबर पसंद आते हैं. सबसे ज्यादा डिमांड 0007, 0001, 0009 और 0000 जैसे नंबरों की होती है. हालांकि हरियाणा में जिस नंबर के लिए शख्स ने 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई, वो HR88B8888 है. ये ऐसा नंबर है, जिसमें सिर्फ 8 ही नजर आ रहा है. बीच में दिख रहा बी भी 8 की तरह लग रहा है, ऐसे में ये काफी यूनिक हो जाता है.

दुनिया का सबसे महंगा नंबर

अब अगर आप सोच रहे हैं कि हरियाणा में बिके नंबर की कीमत काफी ज्यादा है तो जरा रुक जाइए और पहले दुनिया के सबसे महंगे नंबर की कीमत जान लीजिए. दुनिया दुनिया की सबसे महंगी कार नंबर प्लेट 123 करोड़ रुपये में बिकी थी. दुबई में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और शख्स ने 55 मिलियन दिरहम में अपनी मनपसंद नंबर प्लेट खरीद ली. नीलामी के दौरान 'P 7' नंबर वाली प्लेट के लिए ये बोली लगाई गई. इस नंबर प्लेट में P एक तरफ होता है और बीच में बड़ा 7 लगा होता है. यानी सिर्फ 7 ही नजर आता है. इससे पहले अबू धाबी में नंबर '1' वाली एक प्लेट के लिए 52.2 मिलियन दिरहम चुकाए गए थे.

भारत में ये था पिछला रिकॉर्ड

हरियाणा के 1.17 करोड़ के रिकॉर्ड से पहले सबसे महंगी नंबर प्लेट खरीदने का रिकॉर्ड केरल की टेक कंपनी के सीईओ वेंणु गोपालकृष्णन के नाम दर्ज था. उन्होंने अपनी 4 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक लग्जरी कार के लिए 45.99 लाख रुपये खर्च कर नंबर लिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KL 07 DG 0007 है. भारत में रोजाना लाखों रुपये की फैंसी नंबर प्लेट बिकती हैं. fancy.parivahan.gov.in पर जाकर आप भी अपनी मनपसंद नंबर प्लेट देख सकते हैं.