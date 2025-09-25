विज्ञापन
श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ली छुट्टी, India 'A' और Rest Of India का हुआ ऐलान

India 'A' And Rest of India Teams Announced: श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने के ब्रेक की घोषणा की है, क्योंकि उनकी पीठ में बार-बार ऐंठन और जकड़न हो रही है.

श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ली छुट्टी, India 'A' और Rest Of India का हुआ ऐलान
Shreyas Iyer
  • भारत की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए भारत ए टीम का चयन किया है
  • भारत ए टीम का पहला मैच कानपुर में 30 सितंबर से शुरू होगा और ईरानी कप नागपुर में एक अक्टूबर से खेला जाएगा
  • श्रेयस अय्यर को भारत ए टीम का कप्तान बनाया गया है, लेकिन उन्होंने लाल गेंद क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लिया है
India 'A' And Rest of India Teams Announced: भारत की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम और ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया (Rest of India) टीम का चयन किया है. भारत 'ए' अपने मैच कानपुर में 30 सितंबर से शुरू करेगा, जबकि ईरानी कप का आयोजन विदर्भ, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चैंपियन के खिलाफ नागपुर में एक अक्टूबर से किया जाएगा. 

भारत 'ए' टीम (पहले वनडे मैच के लिए)

- श्रेयस अय्यर (कप्तान)
- प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)
- रियान पराग
- आयुष बदोनी
- सूर्याांश शेडगे
- विप्राज निगम
- निशांत सिंधु
- गुरजापनेत सिंह
- युधवीर सिंह
- रवि बिश्नोई
- अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर)
- प्रियांस आर्या
- सिमरजीत सिंह

भारत 'ए' टीम (दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए)

- श्रेयस अय्यर (कप्तान)
- तिलक वर्मा (उप-कप्तान)
- अभिषेक शर्मा
- प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)
- रियान पराग
- आयुष बदोनी
- सूर्याांश शेडगे
- विप्राज निगम
- निशांत सिंधु
- गुरजापनेत सिंह
- युधवीर सिंह
- रवि बिश्नोई
- अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर)
- हर्षित राणा
- अर्शदीप सिंह

रेस्ट ऑफ इंडिया (ईरानी कप)

- राजत पाटीदार (कप्तान)
- अभिमन्यु ईश्वरन
- अर्यन जुयाल (विकेटकीपर)
- रुतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान)
- यश धुल
- शेख रशीद
- ईशान किशन (विकेटकीपर)
- तनुष कोटियन
- मानव सुथार
- गुरनूर ब्रार
- खलील अहमद
- आकाश दीप
- अंशुल कांबोज
- सरांश जैन

श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने के ब्रेक की घोषणा की है, क्योंकि उनकी पीठ में बार-बार ऐंठन और जकड़न हो रही है. इस वजह से उन्हें ईरानी कप के लिए नहीं चुना गया है.

