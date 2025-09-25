विज्ञापन
विशेष लिंक

WI के खिलाफ किसे मिलेगा मौका, किसके उम्मीदों पर फिरेगा पानी? बस कुछ देर में होने वाला है फैसला

India Test Team Selection: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
WI के खिलाफ किसे मिलेगा मौका, किसके उम्मीदों पर फिरेगा पानी? बस कुछ देर में होने वाला है फैसला
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जल्द होगा भारतीय टीम का ऐलान
  • भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर दुबई में हैं और आज टीम इंडिया का चयन किया जाएगा
  • जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में खेलने की इच्छा जताई है और एशिया कप उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी
  • करुण नायर के चयन पर चर्चा होने की संभावना है और मोहम्मद सिराज का टेस्ट टीम में आना तय माना जा रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India Test Team Selection: भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर दुबई में हैं. बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच से एक दिन पहले अभ्यास के दौरान वह भारतीय टीम के साथ नेट्स पर भी दिखाई दिए और आज दुबई समय के मुताबिक 11:00 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे टीम इंडिया का चयन किया जाएगा. माना जा रहा है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट टीम का चयन आज ही होगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर आईसीसी क्रिकेट अकादमी में अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का जायजा भी लेते रहे. 

इससे पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने बताया कि जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में खेलने की इच्छा जताई है. उन्होंने यह भी कहा कि एशिया कप उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी. इंग्लैंड के बाद उन्हें तकरीबन एक महीने का आराम मिल चुका है. बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 के मैच में दो विकेट (2/18) लेकर अपनी जबरदस्त वापसी का अहसास भी करवाया है.

माना जा रहा है कि करुण नायर के सिलेक्शन पर भी बात हो सकती है. मोहम्मद सिराज का भी टेस्टिंग में आना माना तय जा रहा है. जबकि श्रेयस अय्यर को लेकर सवाल बने हुए हैं. दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक अगर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वनडे टीम पर बात होती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की के लिए संदेश भी जारी हो सकते हैं वनडे टीम में बने रहने के लिए इनका विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना सभी खिलाड़ियों की तरह अनिवार्य होगा.

भारत को दो अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज (2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से) खेलनी है. इसके बाद भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह तीन वनडे (19, 23, 25 अक्टूबर) और पांच T20 मैच (29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक) की सीरीज खेलेगी.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, Asia Cup 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की जीत पक्की! आंकड़े दे रहे हैं गवाही

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Indies, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com