Festive Sale 2025: MacBook, AirPods और Smart TV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Festive Sale 2025: त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. देश इस समय नवरात्र मना रहा है. इसके बाद दिवाली, छठ जैसे बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं. इसी बीच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart ने अपनी धमाकेदार सेल शुरू कर दी है. लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन, वॉच के साथ कई गैजेट्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप इस दिवाली कोई नया गैजेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका है. इस खबर में आपको उन 5 गैजेट्स के बारे में बताते हैं, जो फेस्टिव सेल में सबसे ज्यादा छूट पर मिल रहे हैं.

एप्पल एयरपॉड्स प्रो (2nd Gen)

वायरलेस ईयरबड्स की दुनिया में एप्पल एयरपॉड्स प्रो (2nd Gen) का एक अलग ही नाम है. यूजर्स इसके बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन और शानदार साउंड क्वालिटी के दीवाने हैं. यही बातें इसे प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ऊपर रखती हैं. इस फेस्टिव सीजन की सेल में इस पर अब तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है. अमेजॉन की सेल में आप इसे 3,999 रुपये में ले सकते हैं. अगर आप एक प्रीमियम ऑडियो अनुभव चाहते हैं, तो यह एक शानदार डील हो सकती है.

सोनी ब्राविया 4K स्मार्ट एलईडी टीवी

अगर आप घर के लिए एक नया टीवी खरीदना चाह रहे थे, तो फिर ये बिल्कुल सही समय है. सोनी ब्राविया के 4K स्मार्ट LED टीवी पर इस सेल में 30% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. यूजर्स को बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, शानदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स इस टीवी में मिलते हैं. यह टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा.

खरीदारी से पहले, अलग-अलग ई-कॉमर्स साइट्स पर ऑफर्स की तुलना जरूर करें. साथ ही, बैंक कार्ड ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर आप इन डील्स को और भी किफायती बना सकते हैं.

मैकबुक एयर M3

मैकबुक एयर M3 के स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेशनल्स दीवाने हैं. इस पर मिल रहे बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के बाद यह काफी कम कीमत पर उपलब्ध है. 29% की छूट के साथ ये अमेजॉन पर 1,24,990 रुपये में मिल रहा है. ये मैकबुक शानदार परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ देता है, जो इसे हर तरह के काम के लिए परफेक्ट बनाता है.

सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7

स्मार्टवॉच लवर्स के लिए सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस वॉच में हेल्थ ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स मोड्स और स्टाइलिश डिजाइन यूजर्स को मिलता है. इस वॉच से लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है. फेस्टिव सेल में इस पर 40% तक की छूट मिल रही है.

अमेजन इको डॉट (5th Gen)

अमेजन इको डॉट के जरिए अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं. ये कॉम्पैक्ट स्मार्ट स्पीकर एलेक्सा फीचर्स के साथ आता है. यानि इसे अपनी आवाज से कंट्रोल कर पाएंगे. अमेजॉन पर इसे एलेक्सा के चाहने वाले 19% की छूट पर खरीद सकते हैं.

