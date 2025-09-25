प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्‍थान के बांसवाड़ा में आज 2800 मेगावाट की एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे. प्रदेश में यह रावतभाटा के बाद दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की लक्ष्यों की ओर एक बड़ा कदम है. अपने राजस्‍थान दौरे के दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा में एक लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा के विकास कार्यों उद्घाटन और शिलान्‍यास करेंगे. इससे पहले, पीएम मोदी आज नोएडा जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे.

नोएडा में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1:45 बजे राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेंगे. यहां वे 2800 मेगावाट माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे. साथ ही 1,22,100 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

साथ ही प्रधानमंत्री 50 कुसुम योजना लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे, जिनमें महाराष्ट्र के 6 लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और राजस्थान की छह महिलाएं भी कार्यक्रम में भाग लेंगी जो अपने खेतों में कुसुम योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं.

बांसवाड़ा में इन विकास कार्यों का उद्घाटन-शिलान्‍यास

800 मेगावाट माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना

90 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना

5.5 गीगावाट ट्रांसमिशन लाइनें

सड़कों और फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही बीकानेर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे झंडी

जोधपुर से दिल्ली तक एक और वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगी

चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक एक एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू होगी.

राजस्‍थान की विकास परियोजनाओं की झांकी

यह राजस्थान सरकार की बड़ी विकास परियोजनाओं की झांकी है, जो बांसवाड़ा में आयोजित की जा रही है. भाजपा दक्षिण राजस्थान के आदिवासी इलाके में यह सौगात देने जा रही है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है. जहां प्रधानमंत्री माही बजाज सागर परियोजना पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रख रहे हैं.

यह परमाणु ऊर्जा परियोजना इस पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए है, जहां हाल ही में आदिवासी पहचान की राजनीति में फिर से सक्रियता देखी गई है. राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना न केवल भाजपा को विकासवादी राजनीति पर केंद्रित करने में मदद करेगी, बल्कि दक्षिण राजस्थान में बीएपी जैसे क्षेत्रीय दलों की बढ़ती लोकप्रियता का भी जवाब है, जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है.

विकासवादी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध: राठौड़

एनडीटीवी से बात करते हुए भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया, "हम जाति पहचान को नहीं देखते, हम केवल विकास देखते हैं और भाजपा इस क्षेत्र में विकासवादी राजनीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. परमाणु ऊर्जा के विकास से राजस्थान न केवल देश को 2047 के ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि यह रोजगार भी पैदा करेगा और पर्यटन जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा देगा."

भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने हाल ही में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई है. पार्टी ने बांसवाड़ा में 3 विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट भी जीती है. 2018 के बाद से इसके वोट प्रतिशत में तीन गुना वृद्धि हुई है और उसने बांसवाड़ा लोकसभा सीट को 2 लाख वोटों के अंतर से जीता है.

बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने पीएम मोदी के दौरे का विरोध में प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार परियोजना से मिले CSR फंड को क्षेत्र के आदिवासियों के विकास में लगाए. हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए पूरा मुआवजा दिया है और विकास कार्य जारी हैं, जिसमें नपला गांव में 2 स्कूल और एक अस्पताल बन रहे हैं.

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन

इससे पहले, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 (यूपीआईटीएस-2025) का उद्घाटन करेंगे. यह आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हो रहा है.

पीएम मोदी ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "25 सितंबर को 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है. सुबह करीब 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनूंगा. इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगी. इससे निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ ही हर किसी के लिए अवसरों के नए-नए द्वार खुलने वाले हैं."

'अल्टीमेट सोर्सिंग बिग्नस हेयर' थीम ट्रेड शो

'अल्टीमेट सोर्सिंग बिग्नस हेयर' थीम पर आधारित यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है.

यह तीन-आयामी क्रेता रणनीति अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं को लक्षित करेगी, जिनमें घरेलू बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) खरीदारों, तथा घरेलू बिजनेस-टू-उपभोक्ता (बी2सी) खरीदारों को लक्ष्य करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे.