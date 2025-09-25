नवरात्रि, दशहरे में भी होगी झमाझम बारिश... बिहार समेत इन राज्यों में एक्टिव मॉनसून, दिल्ली-पंजाब समेत 5 राज्यों से विदाई

Weather News: मौसम अजब-गजब खेल खेल रहा है. देश के ज्यादातर हिस्सों से अब बारिश का दौर खत्म हो गया है, क्यों कि ये समय मॉनसून की वापसी का है. तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश (Monsoon Rain) और गर्मी ने कहर बरपाया है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई 24 सितंबर तक हो चुकी है. अन्य जगहों से भी मॉनसून की विदाई 2-3 दिन में हो जाएगी. सितंबर जाते-जाते मॉनसून की लगभग वापसी हो जाएगी. कोलकाता में मंगलवार को हुई बारिश से हालात अब तक बुरे हैं. IMD के अनुमान के मुताबिक 25-26 सितंबर को मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. राज्य से अक्टूबर के पहले हफ्ते से मानसून की वापसी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- यूपी-दिल्ली से मॉनसून विदा, नवरात्रि-दशहरे पर इन राज्यों को भिगोएगी बारिश, शरद ऋतु आते ही गुलाबी ठंड का एहसास

❖ The southwest monsoon has further withdrawn from remaining parts of Punjab,Haryana, Chandigarh &Delhi; some more parts of Gujarat & Rajasthan; and some parts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir on today 24th September 2025. pic.twitter.com/fwBMPAeEHH — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2025

दिल्ली में मॉनसून ने तोड़ा 23 सालों का रिकॉर्ड

दिल्ली में मॉनसून आया भी पहले था और चला भी जल्दी गया. पिछले 23 सालों में ये पहली बार है जब दिल्ली से मॉनसून इतनी जल्दी लौट गया. राजधानी में सितंबर आखिर या अक्तूबर की शुरुआत में मॉनसून की विदाई होती है लेकिन इस बार 13 दिन पहले दस्तक देने की वजह से मॉनसून जल्दी लौट गया है. अब गर्मी फिर से परेशान करने लगी है. दिल्ली का पारा फिर चढ़ने लगा है.

गर्मी से तप रहा UP का ये शहर

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी गर्मी से हाल बुरा है. पिछले कई दिनों से तेज धूप खिल रही है. जिसकी वजह से बुधवार को पारा 34.4 डिग्री के पार पहुंच गया. उमस से लोगों का हाल खराब है. पसीने ने लोगों को परेशान कर दिया है. 20 सितंबर से तापमान लगातार बढ़ रहा है.

इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट

छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. दरअसल उत्तरी ओडिशा और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. IMD ने 25 सितंबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है. इसीलिए बारिश की संभावना जताई गई है.

25 सितंबर को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के मुताबिक, 25 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. गर्मी हर दिन की तरह ही पड़ेगी. इस दौरानअधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहने की संभावना है. वहीं 26 सितंबर को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे. 27 सितंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन बारिश की संभावना नहीं है.

25 सितंबर को कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

मॉनसून का दौर उत्तराखंड में भी थम गया है. गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सूरज बुरी तरह तपने लगा है. मंगलवार को देहरादून में काफी उमस भरी गर्मी देखी गई. मॉनसून की रफ्तार धीमी होने की वजह से तापमान पर इसका असर देखा जा रहा है. अगले कुछ दिनों तक मौसम का शुष्क बना रहने का अनुमान है. हालांकि इस दौरान देहरादून समेत राज्य के 7 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

25 सितंबर को कैसा रहेगा बिहार-झारखंड का मौसम?

बिहार से मॉनसून की वापसी की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से जूझना पड़ रहा है. लेकिन कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं. 28 और 30 सितंबर को पूर्णिया समेत राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. झारखंड में भी गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है.

25 सितंबर को कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर थम गया है. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी और उमस से जूझना पड़ रहा है. लेकिन नया दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों और बुंदेलखंड में हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि भारी बारिश का अनुमान कहीं भी नहीं है.