कनाडा में 3 खूंखार खालिस्तानी किन आरोप में गिरफ्तार? एक था 'नया निज्जर'- कनाडा पुलिस ने NDTV को दी डिटेल्स

भारत की पहल के साथ कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. कनाडा पुलिस ने इंद्रजीत सिंह गोसल समेत गिरफ्तार तीन खालिस्तानी चरमपंथियों की गिरफ्तारी पर एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव बयान जारी किया है. इंद्रजीत सिंह गोसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी सहयोगी और निजी बॉडी गार्ड है. गोसल ने ही कनाडा में टॉप के खालिस्तानी चरमपंथी के रूप में हरदीप सिंह निज्जर की जगह ली थी.

इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने यानी ऑक्टूबर में भारत आ सकती हैं. यह यात्रा खास होगी. पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद 2023 में दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे. उसके बाद यह पहली बड़ी यात्रा होगी.

NDTV को दिए इस बयान में ही इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी की बात को कनाडा की ओंटारियो पुलिस के हाईवे सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है. इस बयान में पुलिस ने बताया है कि इन तीनों आतंकियों पर क्या आरोप लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि यह गिरफ्तारियां भारतीय और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA's) के बीच की मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद हुई. भारत के NSA अजीत डोभाल ने कनाडा पर खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला था. ये खालिस्तानी भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे.

कनाडा पुलिस का आधिकारिक बयान

NDTV को दिए आधिकारिक बयान में कनाडा पुलिस ने बताया है, “ओशावा में ट्रैफिक पर रोके जाने के बाद तीन व्यक्तियों को अवैध हथियार संबंधी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 को, लगभग 6:00 बजे, ओंटारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) के हाईवे सेफ्टी डिपार्टमेंट (एचएसडी) और टोरंटो डिटैचमेंट के अधिकारियों ने ओशावा, ओंटारियो में हार्मनी रोड के पास हाईवे 407 पर ट्रैफिक स्टॉप किया था.

ट्रैफिक स्टॉप के बाद कैलेडन से 36 साल के इंद्रजीत गोसल, पिकविले, न्यूयॉर्क, अमेरिका से 41 साल के जगदीप सिंह और टोरंटो से 23 साल के अरमान सिंह को गिरफ्तार किया गया. उन पर नीचे लिखे आरोप लगाए गए हैं:

बंदूक (फायरआर्म) का लापरवाही से प्रयोग

किसी खतरनाक उद्देश्य के लिए हथियार रखना

छुपाकर खतरनाक हथियार ले जाना

किसी बंदूक को अनाधिकृत रूप से रखना- दो बार गिना जाएगा

अनधिकृत रूप से रखे बंदूक की जानकारी

अनधिकृत रूप से रखे हथियार की जानकारी

एम्युनिशन के साथ प्रतिबंधित फायरआर्म्स रखना

हथियार कंट्रोल के नियम कानून (फायरआर्म्स रेगुलेशन) का उल्लंघन

यह जानते हुए मोटर वाहन रखना कि उसमें हथियार थे

अपराध करके बंदूक या प्रतिबंधित हथियार रखना

कनाडा पुलिस ने आगे बताया है, “ये आरोपी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को ओशावा में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश हुए. यह घटना चल रही जांच का हिस्सा है. इसलिए इस समय कोई और जानकारी जारी नहीं की जाएगी.”

