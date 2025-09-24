कब्ज से छुटकारा पाने का 3 स्टेप रूटीन, सुबह करने से एक बार में साफ हो जाएगा पेट

Constipation Remedy: आजकल बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं. इसका कारण हमारी बदलती लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान और कम फिजिकल एक्टिविटी है. अगर इस समस्या को समय पर ठीक न किया जाए, तो यह आगे चलकर कई और दिक्कतें भी पैदा कर सकती है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि योग और आयुर्वेद में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं. इसी कड़ी में योगा एक्सपर्ट खुशी बाजवा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 3 स्टेप सिंपल रूटीन शेयर किया है, जिसे आप सुबह के समय अपनाकर कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना है.

स्टेप 1- गुनगुना नींबू पानी और मालासन

सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू का रस डालकर धीरे-धीरे पिएं. यह पेट को अंदर से साफ करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है. इस पानी को पीते समय मालासन यानी डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठें. यह आसन पेट पर हल्का प्रेशर डालता है जिससे आंतों की मूवमेंट आसानी से होती है और कब्ज दूर होती है.

गुनगुना पानी पीने के बाद अब शरीर को हल्का स्ट्रेच करना जरूरी है. इसके लिए कटी चक्रासन करें. इसमें कमर को दाएं-बाएं घुमाना होता है. यह आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करता है.

इसके बाद त्रियक भुजंगासन करें. इसमें भुजंगासन (कोबरा पोज) की पोजीशन में जाकर शरीर को दाएं-बाएं मोड़ना होता है. यह पेट को अच्छी तरह स्ट्रेच करता है और डाइजेशन में मदद करता है.

अंत में फिर से मालासन करें लेकिन इस बार एक पैर को साइड में करके शरीर को दूसरी दिशा में मोड़ें और कुछ देर होल्ड करें. इससे आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है.

योगा एक्सपर्ट बताती हैं, इतना करने पर ही आपको असर नजर आ सकता है. हालांकि, अगर फिर भी आराम न मिले तो पवनमुक्तासन करें. इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को छाती की ओर खींचना होता है. यह गैस और कब्ज की समस्या दूर करने का बेहद असरदार योगासन है.

योग से अलग खुशी बाजवा सुबह उठकर सोक्ड नट्स और सीजनल फ्रूट्स खाने की सलाह देती हैं.

जीरा, सौंफ और अजवाइन का गुनगुना पानी पिएं.

रोज कम से कम 20-30 मिनट योग या वॉक करें.

रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लें.

इन सब से अलग खाने में एक चम्मच घी जरूर शामिल करें.

योगा एक्सपर्ट कहती हैं, अगर आप इन आदतों को सिर्फ 7 दिन तक नियमित रूप से अपनाएंगे, तो कब्ज की समस्या में काफी सुधार नजर आएगा. ऐसे में आप इस रूटीन को आज से ही आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



